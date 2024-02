Pol miliardy pre Ukrajinu. V rebríčku najštedrejších darcov je pred rodinou Buffettovcov iba sedem štátov

Howard pritom nekončí: tento rok má v úmysle minúť na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu ďalších 300 miliónov dolárov (takmer 280 miliónov eur).

Warren Buffett, prezývaný aj Prorok z Omahy, má majetok v hodnote 130 miliárd dolárov, čím sa podľa Bloomberg Billionaires Index aktuálne zaraďuje v rebríčku najväčších boháčov sveta na 9. priečku. Buffett senior už dlho sľubuje, že po smrti daruje svoje imanie (väčšinou podiely vo svojom investičnom a priemyselnom holdingu Berkshire Hathaway) na charitu. Zároveň ale vyčleňuje ročne stovky miliónov dolárov charitatívnym organizáciám, ktoré prevádzkujú jeho deti.

Fico odmieta ďalšie sankcie proti Rusku, podporuje nulovú vojenskú pomoc Ukrajine Video Všestranná pomoc po novom neznamená vojenská. Robert Fico (Smer) odletel do Bruselu s odobrením parlamentného výboru pre európske záležitosti. Ten mu mal odsúhlasiť, aké postoje Slovensko na summite zaujme. / Zdroj: TV Pravda

Howard Buffett, ktorého nadácia bola založená v roku 1999, navštívil Ukrajinu už druhý mesiac po začiatku vojny. Odvtedy tam podľa novín Omaha World-Herald bol desaťkrát. Na Ukrajine dohliadal na realizáciu humanitárnych projektov – od nemocnice na rehabilitáciu ranených až po opravu okien na domoch poškodených ruským ostreľovaním.

Nadácia sa venuje množstvu projektov v oblasti potravinovej bezpečnosti. Preto, keď sa v lete 2022 OSN a Turecko dohodli s Ukrajinou a Ruskom na vytvorení obilného koridoru, cez ktorý by sa obnovil námorný vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov, Buffett prostredníctvom Svetového potravinového programu OSN a Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID), poskytol 20 miliónov dolárov na zaplatenie prvých dvoch dodávok obilia do Etiópie a Jemenu.

„Niekto [v USAID] sa pýtal na veľkosť nášho tímu na Ukrajine. Takmer som sa rozosmial a odvetil, že žiaden nemáme,“ napísal Howard Buffett v správe fondu za rok 2022. „Šesť týždňov po invázii sme vkročili na ukrajinskú pôdu. Ešte pred prvou návštevou sme darovali asi 20 miliónov dolárov na potravinové balíčky pre civilistov v oblastiach, kde nebolo jedlo; vypracovali sme plán pomoci pri zbere pšenice pre drobných farmárov; a im i domácim záhradkárom sme začali dodávať viac ako 72,5 tony semien zeleniny. Našou kanceláriou na Ukrajine bolo prenajaté auto,“ doplnil syn multimiliardára.

V roku 2022 podľa správy fondu pripadlo na Ukrajinu 49,3 percent všetkých jeho vyčlenených prostriedkov. Celkové aktíva fondu predvlani boli 783,5 milióna dolárov.

Počas takmer dvoch rokov vojny Buffettovci poskytli Ukrajine viac peňazí, ako mnohé európske krajiny, podieľajúce sa na humanitárnej, vojenskej a finančnej pomoci. Čo sa týka konkrétne humanitárnej pomoci, len sedem štátov podľa Kielského inštitútu svetovej ekonomiky vyčlenilo viac peňazí – USA, Nemecko, Švajčiarsko, Japonsko, Švédsko, Veľká Británia a Holandsko. https://www.ifw-kiel.de/…ort-tracker/

Pre porovnanie, Slovensko podľa kielskeho inštitútu poskytlo Ukrajine doteraz humanitárnu pomoc za 10 miliónov eur. Pravda, vďaka predchádzajúcej vláde Bratislava venovala Kyjevu aj vojenskú pomoc v hodnote 680 miliónov eur, čo ju pri prerátaní na výšku HDP zaraďuje v rebríčku najštedrejších darcov na šiestu priečku na svete.

Na Ukrajine Nadácia Howarda G. Buffetta financovala obnovu poľnohospodárstva, odmínovanie poľnohospodárskej pôdy a obcí, výmenu 120-tisíc rozbitých okien, na ďalších 60-tisíc vyčlenila prostriedky. Brániacej sa krajine dodala elektrické generátory, rýchle testy DNA pre identifikáciu obetí ruských agresorov. Financovala výstavbu a vybavenie nemocnice pre vojakov a civilistov, ktorí prišli o končatiny i dodávky jedla pre školy.

Fico o pomoci Ukrajine: Kántria sa tam Slovania Video „Ja sa staviam úplne inak Ruskej federácii, odmietam predstavu, že máme do posledného vojaka bojovať na Ukrajine so západnými peniazmi a zbraňami a mať predstavu, že Ukrajina nám prinesie krvácajúce a na kolenách kľačiace Rusko. To je nezmysel,“ povedal premiér Robert Fico po rokovaní s maďarským kolegom Viktorom Orbánom. / Zdroj: TA3

Kým vo Washingtone sa vlečú politické vyjednávania o ďalšej pomoci Ukrajine, Buffett plánuje zvýšiť svoju podporu. Na tento rok jeho nadácia vyčlenila ďalších 300 miliónov dolárov.

Na vlaňajšej júnovej konferencii o pomoci Ukrajine Howard Buffett vyčítal svetovým lídrom, že nedostatočne podporujú Kyjev. „Ak sme takí politicky krátkozrakí, že nerobíme to, čo by sme mali, o pár rokov na to doplatíme. Myslím si, že ľudia sa obzrú späť a uvedomia si svoju chybu.“ citoval ho portál Moscow Times. Filantrop to povedal ešte predtým, ako americkí republikáni na jeseň zablokovali nový balík pomoci Ukrajine s cieľom dosiahnuť reformu imigračnej politiky USA. https://www.moscowtimes.nl/…aine-a120653

„Nechápem, ako sa môžete otočiť chrbtom a pozerať sa na druhú stranu, keď sa niekto ako Putin snaží zničiť obyvateľstvo celej krajiny“, povedal Howard Buffett pre Omaha World-Herald. „Netreba si robiť ilúzie a myslieť si, že keďže je na fronte patová situácia, môžete s Putinom vyjednať mierové riešenie,“ dodal.

Buffett je presvedčený, že s ruským prezidentom nie je možné dosiahnuť dohodu, pri ktorej by dodržal slovo: „Otec mi vždy hovoril: So zlým chlapíkom sa nedá dobre dohodnúť.“