Trump nemá imunitu pred stíhaním v kauze volieb z roku 2020, rozhodol súd

Federálny odvolací súd rozhodol, že bývalý americký prezident Donald Trump nemá imunitu pred stíhaním v súvislosti so snahou zvrátiť posledné prezidentské voľby z roku 2020, v ktorých ho porazil demokrat Joe Biden, píše agentúra Reuters. Trumpov hovorca už podľa agentúry AFP potvrdil, že sa exprezident proti rozhodnutiu odvolá. Prípadom sa tak zrejme bude zaoberať najvyšší súd.

Trojčlenný senát odvolacieho súdu odmietol Trumpovo tvrdenie, že nemôže byť stíhaný, pretože obvinenia sa týkajú jeho oficiálnych povinností z doby, keď zastával prezidentský úrad. V odôvodnení rozhodnutia stojí, že súd starostlivo zvážil záujmy o imunitu, ktoré uplatňuje Trump, „oproti dôležitým verejným záujmom v prospech pokračovania tohto trestného stíhania“.

Exprezident, ktorý si teraz upevňuje svoju pozíciu favorita na republikánsku nomináciu do jesenných prezidentských volieb, sa proti rozhodnutiu odvolá. Krátko po oznámení rozhodnutia súdu to uviedol hovorca Trumpovho štábu Steven Cheung. „Vo všetkej úcte, prezident Trump s rozhodnutím súdu nesúhlasí a odvolá sa,“ povedal hovorca. Otázku prezidentskej imunity tak pravdepodobne definitívne vyjasní až najvyšší súd, na odvolanie na najvyšší súd má teraz Trump podľa AP čas do 12. februára. Na najvyššom súde USA aktuálne pomerom šesť ku trom prevažujú sudcovia považovaní za konzervatívnych, z ktorých troch nominoval sám Trump.

Veľká porota vlani na návrh osobitného vyšetrovateľa Jacka Smitha rozhodla o obžalobe Trumpa z rôznych druhov zločinného sprisahania v nadväznosti na jeho kampaň proti výsledkom prezidentských volieb v roku 2020. Vtedajší prezident nikdy neuznal svoju porážku a namiesto toho podkopával dôveru Američanov vo voľby a ich výsledky a tlačil na činiteľov na rôznych úrovniach v snahe zablokovať ich potvrdenie. Trumpovi priaznivci vtrhli 6. januára 2021 do sídla Kongresu vo Washingtone, kde sa zákonodarcovia zišli, aby formálne potvrdili Bidenovo víťazstvo v prezidentských voľbách. Trump predtým pri prejave vyzval svojich priaznivcov, aby sa vydali ku Kapitolu a dali najavo svoj nesúhlas. V dôsledku nepokojov zomrelo päť ľudí.

Odvolací súd sa dostal do centra sporu ohľadom prezidentskej imunity po tom, ako najvyšší súd na konci minulého roka uviedol, že sa do prípadu aspoň dočasne nezapojí, a odmietol žiadosť osobitného vyšetrovateľa Smitha, aby vo veci vydal rýchle rozhodnutie.

Začiatok súdneho procesu s Trumpom bol pôvodne stanovený na marec, ale minulý týždeň bol odročený a nový dátum podľa AP zatiaľ stanovený nebol. Termín súdneho konania pritom so sebou nesie obrovské politické dôsledky, keďže favorit republikánskych primárok dúfa, že sa ho podarí odložiť až do doby po novembrových voľbách.

Ak Trump porazí prezidenta Bidena, mohol by sa pravdepodobne pokúsiť využiť svoje postavenie a nariadiť novému ministrovi spravodlivosti, aby prípad zmietol zo stola, alebo by mohol skúsiť sebe samému udeliť milosť, píše AP.

Keďže žiadny iný americký prezident pred Trumpom nečelil obžalobe, súdy sa aktuálne ocitajú v neprebádaných vodách. Bývalí prezidenti majú širokú imunitu voči občianskoprávnym žalobám vychádzajúcim z ich počínania v Bielom dome, súdy sa však doteraz nezaoberali uplatňovaním tohto princípu v trestnej rovine.