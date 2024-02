Zomrelo 31 zo 136 väznených rukojemníkov zavlečených do Gazy

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video

V utorok o tom informoval spravodajský web The Times of Israel, ktorý citoval vyhlásenie Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných. Fórum reagovalo na článok utorkového vydania denníka The New York Times (NYT), v ktorom sa písalo, že zahynulo 32 rukojemníkov.

Fórum však spresnilo, že pred publikovaním tohto článku všetky rodiny rukojemníkov kontaktovali styční dôstojníci izraelskej armády, ktorí ich oficiálne informovali, že pri hodnotení situácie s ich blízkymi nedošlo k žiadnej zmene.

Počas prekvapujúceho vpádu palestínskych ozbrojených kománd na juh Izraela prišlo o život približne 1 200 ľudí prevažne civilistov. Okrem toho komandá zajali aj 253 rukojemníkov a zavliekli ich do Pásma Gazy. Koncom novembra, počas krátkodobého prímeria, hnutie Hamas prepustilo 105 z nich.

Okrem zostávajúcich rukojemníkov Hamas zadržiava aj ďalších štyroch Izraelčanov. TOI spresnil, že ide o telá dvoch padlých vojakov izraelskej armády, ktorí zahynuli ešte v roku 2014, ako aj o dvoch izraelských civilistov, o ktorých sa predpokladá, že sú nažive. Do Pásma Gazy vstúpili z vlastnej vôle v roku 2014, respektíve v roku 2015.

NYT tvrdí, že predstavitelia izraelskej armády preverujú aj „nepotvrdené informácie“, podľa ktorých mohlo byť zabitých aj ďalších najmenej 20 rukojemníkov.

Izraelská armáda pre NYT uviedla, že väčšina rukojemníkov, ktorí sú potvrdení ako mŕtvi, bola zabitá 7. októbra 2023 počas teroristického útoku kománd Hamasu.

zväčšiť Foto: TASR/AP, Maya Alleruzzo Izrael Gaza rukojemníci Demonštranti, ktorí požadujú prepustenie zvyšných rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy, blokujú cestu počas protestného zhromaždenia v izraelskom Tel Avive 4. februára 2024.

Rodiny rukojemníkov v podstate od únosu svojich blízkych vyvíjajú tlak na vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby urobila viac pre ich prepustenie na slobodu. Ich tlak má podobu lobovania v parlamente, ale aj verejných zhromaždení.

O možnej ďalšej dohode o prepustení zvyšných rukojemníkov výmenou za dlhší pokoj zbraní sa teraz rokuje. Hamas v tejto súvislosti dnes oznámil, že na návrh amerických a blízkovýchodných sprostredkovateľov odpovedal „v pozitívnom duchu“. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý je na návšteve Kataru, uviedol, že s obsahom dohody oboznámi predstaviteľov Izraela, kam zamieria v stredu.