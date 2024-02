Vojna rozoštvala otca proti synovi. Bojovali proti sebe, jeden z nich neprežil

Vo vojne za našimi východnými hranicami proti sebe bojujú hlavne vojaci Ruskej federácie a Ukrajiny. Agresia, ktorú vyvolala Moskva, proti sebe na front postavila aj blízkych členov rodiny. Je to prípad aj Oleksandra, najmladšieho veliteľa bojového vozidla pechoty M2 Bradley zo 47. brigády, ktorá bola nasadená v Záporoží a teraz bráni Avdijivku. Jeho otec vstúpil do okupačnej armády.

Správu referoval portál Novinky.cz. Oleksandrov otec ako tankista vstúpil však do ruskej armády a stretol sa aj so synom, uvádza reportáž ukrajinského novinára Andrija Caplienka z kanála TSN.

Oleksandrovi je iba devätnásť rokov. Polovicu života prežil v Rusku, druhú na Ukrajine. Na front išiel dobrovoľne ako príslušník pešieho útočného oddielu. Nakoniec ale dal prednosť technike a pochvaľuje si moderné vybavenie americkej M2: „Tu je to ako v počítačovej hre. Sedíš a strieľaš a strieľaš. A to je všetko. Sedíš v bezpečí. Učili sme sa pracovať na diaľku,“ povedal novinárovi.

Čítajte aj Putin pri Avdijivke už počíta aj dobyté domy. Zmocnili sme sa ich 19, vyhlásil

Stal sa jedným z najúspešnejších veliteľov bojového vozidla Bradley, na ktorých teraz stojí obrana Avdijivky, kde sa už bojuje na predmestiach. Už v lete jeho posádka zničila dva tanky T-72, čo spomenula aj vtedajšia námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová.

Ukrajinský Bradley rozstrieľal ruské bojové vozidlo Video Okupant prehral súboj. Ukrajinský Bradley zničil ruské BMP-2. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Raz mu niekto volal z neznámeho čísla. Zo slúchadla počul hlas otca: „Synak, poď k nám.“ Tak sa Oleksandr dozvedel, že jeho otec vstúpil do radov okupačnej armády. Dostal rozkaz preraziť svojim tankom líniu cez ukrajinské bojové vozidlá.

„Sedel v tanku. A tie tanky išli na nás. Raz zasiahol našu mašinu tankový granát. Skĺzol po pancieri, my sme odišli a všetko bolo v poriadku. Otec mi povedal, synak, ja som pochopil, že si to ty, tak som prestal strieľať. No, keď sme odchádzali, prilietali ďalšie granáty. Je to síce otec, ale pre mňa už teraz nikto,“ opísal pochmúrne veliteľ vozidla M2.

V jednom z ďalších bojov jeho otec padol, keď bol jeho tank zasiahnutý Ukrajincami. „Najskôr mi povedali, že zomrel. Potom že uhorel v tanku. No, to bol jeho osud,“ uzavrel stroho mladý ukrajinský vojak. Aktuálne sa naďalej aktívne zapája do obrany Avdijivky.