ONLINE: Zelenskyj žiada skonfiškovať zmrazený ruský majetok. Nemci bez USA nezvládnu vyzbrojiť Kyjev

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby boli zmrazené ruské aktíva prevedené Kyjevu. Podľa neho je čas "spôsobiť Rusku maximálne systémové straty". Podľa kancelára Olafa Scholza Nemecko nie je dostatočne veľké na to, aby zaplnilo medzeru po Spojených štátoch v dodávkach zbraní na Ukrajinu.

5:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby boli zmrazené ruské aktíva prevedené Kyjevu, ktorý už takmer dva roky odoláva ruskej agresii. Vyjadril sa tak v stredu večer vo svojom tradičnom prejave, uvádza agentúra DPA.

Zelenskyj povedal, že je čas „spôsobiť Rusku maximálne systémové straty“. Dodal, že tým má na mysli najmä zmrazené aktíva, a to „jednak tohto teroristického štátu, ako aj osôb s ním spájaných“. „Všetko musí byť skonfiškované a použité na obranu pred terorom,“ povedal ďalej ukrajinský prezident s tým, že „je spravodlivé“, aby Rusko platilo za svoje činy.

Zelenskyj uviedol, že o otázke zmrazených ruských aktív diskutoval aj so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom, ktorý v stredu navštívil Kyjev. „Naozaj potrebujeme jednotné a rázne rozhodnutie… Rozhodnutie, ktoré ukáže naše spoločné rešpektovanie medzinárodného práva a tiež absolútne pohŕdanie (ruským) teroristickým štátom,“ dodal ukrajinský prezident.

Európska únia zamýšľa, že ako prvé poskytne Ukrajine výnosy zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ako sú napríklad nahromadené úroky. Podľa odhadov by mohlo ísť ročne o miliardové sumy.

5:50 Nemecko nie je dostatočne veľké na to, aby zaplnilo medzeru po Spojených štátoch v dodávkach zbraní na Ukrajinu, ak Washington ďalšiu podporu nedokáže zabezpečiť. Nemecký kancelár Olaf Scholz to povedal v stredu pred odletom do USA, kde bude okrem iného aj s prezidentom Joom Bidenom hovoriť o ďalšej pomoci Ukrajine, ktorá sa už skoro dva roky bráni ozbrojenej ruskej agresii.

Biely dom chce na vojenskú aj ekonomickú podporu Ukrajiny vyčleniť 60 miliárd dolárov, ale dohoda o príslušnom výdavkovom balíku, ktorý zahŕňa napríklad aj opatrenia proti imigrácii, naráža na odpor niektorých republikánskych zákonodarcov.

„To je, domnievam sa, skutočné nebezpečenstvo, ktorému teraz čelíme,“ povedal Scholz k hroziacemu ochabnutiu americkej pomoci.

Výzvy na zabezpečenie ďalšej nevyhnutnej pomoci Ukrajine majú byť jednou z hlavných náplní Scholzovej cesty do USA. Vo štvrtok sa kancelár stretne s kongresmanmi a Biden ho v Bielom dome prijme v piatok.

Európska únia pred týždňom schválila ďalší balík finančnej pomoci Ukrajine v hodnote 50 miliárd eur z rozpočtu únie. Jednotlivé spojenecké krajiny potom Ukrajine poskytujú predovšetkým zbrojnú pomoc. Nemecko je čo do objemu zďaleka najdôležitejší dodávateľ zbraní na Ukrajinu z krajín EÚ a celkovo druhý najvýznamnejší po Spojených štátoch.

Biden aj Scholz patria k štátnikom vyzývajúcim na pokračovanie pomoci Ukrajine, ktorá sa podľa nich bez západných peňazí a zbraní môže rýchlo ocitnúť na pokraji porážky.