Lotyšsko napína svaly, kvôli Rusku zaviedlo povinnú vojnu. Pre Moskvu má jasný odkaz

Lotyšsko obnovilo povinnú službu v armáde, aby odstrašilo Rusko od invázie do Európy, vysvetľoval v britskej tlači lotyšský minister zahraničia Krišjānis Kariņš. V malej pobaltskej krajine, ktorá je členom Severoatlantickej aliancie, sa vyžaduje, aby všetci muži s lotyšským občianstvom vo veku od 18 do 27 rokov absolvovali ročnú službu vo vojsku. Nové pravidlá schválené v minulom roku začali platiť od začiatku tohto roka.

Rusko sa sťažuje na Vytrvalého obrancu NATO Video Manévre NATO Steadfast Defender 2024 (Vytrvalý obranca) sú najväčším cvičením Severoatlantickej aliancie za desaťročia. / Zdroj: NATO

Na Kariņšov rozhovor upozornil okrem iného ruský exilový server Meduza, ktorý pripomenul, že niekdajšiu povinnú „vojnu“ v Lotyšsku zrušili v predchádzajúcej dekáde po vstupe do NATO, ale v minulom roku rozhodli o jej opätovnom zavedení.

„Znovu sme zaviedli odvody (do armády). Využívame to na zväčšenie početného stavu armády a záloh,“ povedal minister pre portál The Telegraph. „Musíme byť natoľko pripravení, aby ruskí generáli a politické elity jasne videli, že nemôžu vpadnúť do Európy,“ zdôraznil.

Čítajte aj Povinná vojenská služba v Nemecku? Pistorius: Nemáme energiu, čas ani peniaze

Podľa Kariņšovho názoru je rozhodne rozumnejšie a tiež lacnejšie podporovať Ukrajinu v obrane pred ruskou agresiou, ktorá začala pred takmer dvoma rokmi, a súčasne posilňovať vlastnú obranyschopnosť, ako sa vyrovnávať s dôsledkami prípadného ruského víťazstva.

Lotyši povolaní do armády dostanú plat až 300 eur mesačne a budú ubytovaní v kasárňach. Zaradení majú byť do jednotiek zložených z profesionálnych vojakov, aby si osvojili ich schopnosti a boli plne vycvičení do boja. Lotyšský plán počíta s bojaschopným vojskom o sile 61 000 vojakov, či už v aktívnej službe v armádnych jednotkách, alebo v armádnych zálohách.

Český vojak: Nemôžem prezradiť, čo na Lešti cvičíme, ale NATO vždy nájde riešenie Video Výcvik mnohonárodnej bojovej skupiny na Lešti. / Zdroj: TV Pravda/Ľuboš Pilc

Branná povinnosť sa vzťahuje aj na Lotyšov žijúcich v cudzine. Za odmietnutie služby v armáde hrozí pokuta či väzenie, hoci možno požiadať o výnimku, napríklad zo zdravotných dôvodov, alebo ako samoživiteľ rodiny, prípadne kvôli dvojitému občianstvu, ak si dotyčný už odbil vojenskú službu v zahraničí.

Čítajte aj Jazdili ste opití v Lotyšsku? Vaše auto môže skončiť na Ukrajine

V Lotyšsku sa do vojska hlási toľko dobrovoľníkov, že úrady doteraz nemuseli pristúpiť k povolávaniu do armády. Susedná Litva obnovila obvody do armády už v roku 2015, po ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym, zatiaľ čo Estónsko ich nezrušilo, dodal portál.