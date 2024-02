Odvážna Slovenka na Islande. Po výbuchu sopky si opekala na láve

Na polostrove Reykjanes v juhozápadnej časti Islandu došlo vo štvrtok k erupcii sopky. V oblasti ide od decembra už o tretiu erupciu. To však mladá Slovenka zobrala do svojich rúk. Vzala si so sebou marshmallow a zobrala prírodný živel veľmi prakticky. Opiekla si ho. Vraj ho však nakoniec nezjedla. Ešteže nás humor nikdy neopúšťa.