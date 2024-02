Padlým vojakom Kyjev povolí splodiť dieťa

Nechýbalo veľa, a táto nádej mohla čoskoro zhasnúť Už na budúci mesiac mali byť spermie, ktoré si Vitalij počas krátkej dovolenky dal pre každý prípad zmraziť, obrazne povedané, skončia vo výlevke. Tak to predpisoval zákon, ktorým sa ukrajinský parlament nedávno pokúsil vniesť jasné pravidlá do zaobchádzania s reprodukčným materiálom. A to nehľadiac na to, čo Vitalij v notársky overenom závete uviedol.

Bol z toho veľký škandál, keď koncom januára vyšlo najavo, že poslanci zablokovali možnosť posmrtného otcovstva a dokonca nariadili likvidáciu zmrazeného biologického materiálu padlých vojakov. V zdôvodnení sa uvádzalo, že reprodukčný materiál nemôže byť predmetom závetu a akékoľvek splnomocnenie okamihom smrti stráca svoju platnosť.

Natalia Kyrkačová-Antonenková, ktorá odkedy ovdovela aktívne radí vojnou odlúčeným párom, aby ako poistku využili služby kryobanky, sa s rozplynutím svojho sna, že bude mať s Vitalijom ďalšie dieťa, odmietala zmieriť. Na sociálnej sieti tento týždeň zverejnila fotografiu Krásavca, ako jej muža spolubojovníci pre dlhé kučery a zasnené zelené oči prezývali. „Pozrite sa môjmu manželovi do očí a povedzte mi, že ten, kto položil život za budúcnosť Ukrajiny, nemá mať nádej na narodenie svojho bábätka… Zákaz narodenia je ako druhýkrát stratiť milovanú osobu, náš sen o rodine,“ napísala na Facebooku s tým, že 23. marec, „predpísaný dátum úmrtia“, sa dramaticky blíži.

„Porodila som dcéru od milovaného človeka po jeho smrti a môžem s istotou povedať, že je to úžasná podpora. Žiješ pre dieťa a jeho budúcnosť, naučíš sa byť šťastná a znova sa usmievať,“ poznamenala. „Nedovoľte, aby vám zobrali nádej na život. Píšte, žiadajte, zlostite sa. Ešte je trocha času, aby sme ukrajinským poslancom dali na vedomie, že je to zločin proti budúcnosti a aby sme im umožnili napraviť túto chybu,“ burcovala Natalia verejnú mienku.

Tlak, v ktorom vdovu matku podporili viaceré médiá, na poslancov zabral. Pre stovky ukrajinských vojakov a vojačky, ktorí si pred odchodom na front dali zmraziť reprodukčný materiál, to znamená, že aj keď pri obrane vlasti padnú, potomkovia sa im ešte môžu narodiť.

Najvyššia rada v stredu stanovila postup, ktorý umožní mužom i ženám, a to nielen vojakom, stať sa po smrti rodičmi s tým, že ich partneri budú môcť použiť zmrazené reprodukčné bunky na splodenie dieťaťa. Tieto deti budú mať priznané všetky práva, aké majú iné deti, vrátane sirotských dôchodkov.

Kým predchádzajúca verzia stanovila, že po smrti vojaka sa jeho reprodukčné bunky musia zlikvidovať, nové znenie zaručuje ich uchovanie na tri roky na náklady štátu. Po uplynutí tejto doby môže byť biologický materiál naďalej uskladnený v kryobanke, ale už na náklady toho, koho zosnulý za života určil za jeho správcu, informuje webová stránka ukrajinskej redakcie BBC.

Rozhodnutie, ktoré zvrátilo povinnú likvidáciu zmrazených spermií, vajíčok či embryí padlých vojakov a vojačiek, je už podľa ukrajinských médií definitívne. Návrh zákona, ktorý zatiaľ prešiel prvým čítaním, však ešte môže prejsť úpravami. Do troch mesiacov po tom, čo nadobudne účinnosť, bude vláda navyše musieť ešte prijať ďalšie nariadenia, ktoré upravia všetky právne nuansy súvisiace s posmrtným rodičovstvom.

Nejde len o náročnú právnickú prácu, ale aj o citlivú tému, ktorá môže vyvolať rôzne emócie. „Čo robiť v prípadoch, keď zosnulý vojak nemal ani manželku ani priateľku, ale iba rodičov a tí by chceli nájsť ženu, ktorá by im porodila vnuka či vnučku?“ pripomína web ukrajinskej verzie BBC. A dodáva: „Aj na Ukrajine už existujú prípady, keď slobodní nezadaní vojaci darovali svoje spermie na žiadosť svojich rodičov. Existujú pritom aj názory, že z dieťaťa by sa nemal stavať živý pomníky mŕtvemu vojakovi.“