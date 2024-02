Interview s Putinom: Nie je možné, aby Rusko na Ukrajine prehralo, tvrdí

Nie je možné, aby Rusko bolo na Ukrajine porazené, je presvedčený ruský prezident Vladimir Putin. V zhruba dvojhodinovom rozhovore s americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom tiež odmietol, že by Rusko mohlo napadnúť aj ďalšie krajiny východnej Európy, ako sú Poľsko či Lotyšsko. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

„Objavili sa reči o… strategickej porážke Ruska na bojisku,“ cituje AFP ruského prezidenta. "Podľa mňa je to z definície nemožné. Nikdy sa to nestane, "tvrdí.

Rusko Ukrajinu napadlo pred takmer dvoma rokmi, a aj keď jeho pôvodné plány podľa Západu počítali s tým, že východoeurópsku krajinu vrátane metropoly Kyjeva dobyje v priebehu niekoľkých dní, stále sa mu to nepodarilo.

Pokiaľ ide o obavy ďalších krajín regiónu, že by ich Rusko tiež mohlo napadnúť, povedal Putin, že Moskva nemá žiadny záujem zaútočiť na „Poľsko, Lotyšsko alebo kdekoľvek inde“. Nepripadá to do úvahy, tvrdí prezident krajiny, ktorá v minulosti opakovane garantovala aj územnú celistvosť Ukrajiny.

„Myslím, že môže byť dosiahnutá dohoda,“ povedal potom 72-ročný ruský prezident na adresu zadržiavaného amerického novinára Evana Gershkovicha, o ktorého prepustenie usilujú Spojené štáty. O prípade podľa neho rokujú tajné služby oboch krajín.

Aktualizujeme…