Debata o Bidenovej pamäti. Prezident tvrdí, že je v poriadku, republikáni hovoria o nespôsobilosti

Americký prezident Joe Biden tvrdí, že jeho pamäť je v poriadku a že je najkvalifikovanejšou osobou pre úrad hlavy štátu. Povedal to vo štvrtok večer miestneho času vo Washingtone v reakcii na správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Hura o tom, ako nakladal s tajnými dokumentmi. Hur v nej okrem iného poznamenal, že Bidenova pamäť bola "značne obmedzená", keď sa ho pýtali členovia jeho tímu. Republikáni ho považujú za nespôsobilého zastávať úrad hlavy štátu.

Osemdesiatjeden­ročný prezident si podľa neho napríklad nespomenul, v ktorom roku začalo a kedy sa skončilo jeho viceprezidentské obdobie, či v ktorom roku zomrel jeho syn Beau.

Biden to vo vystúpení pre médiá odmietol a podľa agentúry AP osobitného vyšetrovateľa „nahnevane kritizoval“ za to, že spochybňuje jeho spomienky na smrť syna. Nie je vraj pravda, že si nepamätá, kedy jeho syn zomrel a nepotrebuje nikoho, aby mu to pripomínal.

Americký prezident, ktorý opakovane čelí kritike, že už by kvôli svojej pamäti nemal úrad prezidenta zastávať, tiež uviedol, že je starší muž, ale vie čo robí.

Vysokopostavení predstavitelia Republikánskej strany v americkej Snemovni reprezentantov vydali v noci na piatok spoločné vyhlásenie, v ktorom prezidenta USA Joea Bidena označili za nespôsobilého zastávať úrad hlavy štátu.

Ich vyhlásenie zverejnené na sieti X je reakciou na správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Hura, ktorý preveroval obvinenia Bidena zo zlého zaobchádzania s prísne tajnými dokumentmi.

Hur vo svojej správe konštatuje, že Biden si úmyselne ponechal prísne tajné dokumenty aj po tom, čo sa skončilo jeho funkčné obdobie ako viceprezidenta v administratíve Baracka Obamu. Podľa Hura by však nebolo opodstatnené začať vo veci trestné stíhanie. Biden je v správe opísaný ako „priateľský starší muž so zlou pamäťou“.

„Muž, ktorý je považovaný za príliš nespôsobilého na to, aby bol zodpovedný za zlé zaobchádzanie s utajovanými informáciami, sa určite nehodí do Oválnej pracovne“ Bieleho domu, uviedli republikáni v spoločnom vyhlásení.

Vyšetrovanie dospelo k tomu, že si Biden zámerne ponechal niektoré tajné dokumenty o americkej vojne v Afganistane a ďalších záležitostiach týkajúcich sa národnej bezpečnosti po tom, ako opustil úrad viceprezidenta v roku 2017. Trestnému obvineniu kvôli tomu ale čeliť nebude.

Biden ale zdôraznil, že pri nakladaní s tajnými dokumentmi neporušil zákon a rozporoval tiež tvrdenia, že si materiály ponechal úmyselne.