Vojna na Ukrajine trvá už 716 dní Operácia ukrajinských špeciálnych síl Citadela Video Operácia ukrajinských špeciálnych síl v Čiernom mori. Vojaci zničili radar a odpaľovacie zariadenie pre prieskumné drony, ktoré Rusko používalo na sledovanie južnej Ukrajiny.

6:30 Ukrajinci urobili zo systému Patriot opätovne zbraň na zostrelenie lietadiel, aj keď sa v poslednom čase používal najmä na obranu proti raketám. Podľa denníka The New York Times pri zostrelení lietadla Il-76 použil Kyjev práve raketu systému Patriot – americká strana to oficiálne nekomentuje, ale zdroje denníka pod pláštikom anonymity áno. Píše o tom v článku s titulkom „Ukrajinské kreatívne používanie zbraní je prísľubom aj rizikom“.

Americkí predstavitelia tvrdia, že Ukrajina by mala pokračovať v hľadaní inovatívnych spôsobov úderov na ruské sily, keďže vojna sa blíži k svojmu tretiemu roku. Ale to, že Ukrajina minulý mesiac použila raketu Patriot na zostrelenie lietadla IL-76, je príkladom, že nová taktika na bojisku môže byť nielen sľubná, ale aj nebezpečná. Na palube mali byť ukrajinskí väzni, určení na výmenu. Ukrajinci podľa zdrojov New York Times konali na základe legitímnych, ale chybných spravodajských informácií. Lietadlo sa predtým používalo na prepravu rakiet, čo z neho podľa západných predstaviteľov informovaných spravodajskou službou urobilo pre Kyjev cenný cieľ.

Menej jasná je otázka, kto bol v lietadle. Americkí predstavitelia nepotvrdili totožnosť cestujúcich, ale uviedli, že je pravdepodobné, že aspoň niektorí z nich boli ukrajinskí väzni. Americkí a ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že Rusko možno prehnalo počet mŕtvych, uviedol denník.

Patriot je obranný systém, ktorý sa zvyčajne používa na ochranu miesta a nie na zostreľovanie lietadiel. Lietadlo zasiahla raketa, poskytnutá jedným z európskych spojencov. Niektorí americkí predstavitelia hovorili, že povzbudzovali Ukrajinu, aby útočila v tyle nepriateľa, ale na ukrajinskom území. Lietadlo však zostrelili v Rusku. V USA si uvedomujú riziko eskalácie, ak sa pri útokoch na ruské územie použije vybavenie vyrobené v Spojených štátoch. Od útokov na lietadlá však Ukrajincov neodradzujú, berú to ako inovatívny spôsob vedenia vojny.

Patriot bol pôvodne navrhnutý tak, aby zasahoval proti lietadlám, ale po vojne v Perzskom zálive bol prerobený tak, aby sa používal predovšetkým na zasiahnutie taktických balistických rakiet. Ukrajinci vrátili Patriot k jeho pôvodnej funkcii ako protilietadlovej zbrane.

V januári Ukrajinci verili, že ruské nákladné lietadlo je plné rakiet, a preto posunuli jedno odpaľovacie zariadenie Patriot bližšie k hraniciam a potom vystrelili raketu, keď bolo nákladné lietadlo Il-76 v dosahu. Taktika, povedali predstavitelia USA, je kreatívna, ale nie revolučná.

Ukrajinskí predstavitelia prvýkrát navrhli použiť Patrioty proti lietadlám vlani na jar, čiastočne s cieľom spomaliť ruské letecké bombardovanie. Ukrajinci 13. mája prepašovali odpaľovacie zariadenie Patriot do oblasti blízko ruských hraníc a zostrelili päť lietadiel. Po tejto operácii Ukrajina tajne presunula systém Patriot na juh, kde bol použitý na zostrelenie ruského bojového lietadla Su-35 nad Čiernym morom.

Len o niekoľko mesiacov neskôr, v novembri, Ukrajina potvrdila operácie s argumentom, že použitie Patriotov prinajmenšom na čas odradilo ruské operácie.

„Na chvíľu sa tam vyhli lietaniu, pretože pochopili, že je to nebezpečné a mohli by byť zostrelení,“ povedal novinárom na Ukrajine Jurij Ihnat, hovorca vzdušných síl. „Systém Patriot poskytuje takéto možnosti.“