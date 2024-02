Zlá správa pre migrantov. Nedáme vám peniaze, ale platobnú kartu, odkazujú Nemci

Našli Nemci spôsob, ako obmedziť migráciu? Až 30 percent všetkých utečencov, ktorí sa dostanú do Európskej únie, žiada o azyl práve v Nemecku. Je to takmer dvakrát viac ako v Španielsku či vo Francúzsku. Jedným z dôvodov je nepochybne štedrá sociálna pomoc, na ktorú majú v Nemecku nárok. Tá sa však čoskoro skončí. Vyplácanie dávok v hotovosti majú totiž nahradiť platobné karty s obmedzeným využitím.

Dospelý migrant bez detí dostáva od nemeckých úradov 460 eur mesačne – 256 na nevyhnutné a 204 eur na osobné potreby (vreckové). Deti v závislosti od veku poberajú od 312 do 408 eur.

Je to oveľa viac, ako utečencom vyplácajú napríklad v Británii, Rakúsku, Španielsku, vo Švédsku či Francúzsku. Aj tieto sociálne výhody lákajú každý rok do Nemecka desaťtisíce nelegálnych migrantov.

Nejde však len o vidinu lepšieho života, ale ľahkovážne vyplácané sociálne dávky podľa odborníkov vytvárajú „začarovaný kruh“. Utečenci, ktorým sa ich v Nemecku podarí získať, časť peňazí posielajú príbuzným v domovských krajinách a tí ich využívajú na to, aby si zaplatili cestu do Európy. Veľký podiel z dávok, ktoré by mali pomáhať migrantom, tak napokon končí v rukách nelegálnych prevádzačov.

Povzbudivé výsledky

Riešenie problému pritom nemusí byť ťažké. Nemecký kancelár Olaf Scholz sa s vládami 16 spolkových krajín dohodol, že sa sociálne dávky budú vyplácať inak.

Po novom by migranti mali „na ruku“ dostať iba malú sumu, zvyšok bude k dispozícii na platobnej karte. Tú však nebudú môcť používať na výber hotovosti ani na prevody do zahraničia či na iné bankové účty, čiže ani na finančnú pomoc príbuzným.

Akú sumu žiadateľom o azyl vyplatí v hotovosti a koľko im ponechá na karte, si každá spolková krajina môže určiť sama. Podľa hesenského predsedu vlády Borisa Rheina, ktorý riadi grémium premiérov všetkých spolkových vlád (MPK), by opatrenie malo znížiť pohnútky migrantov na príchod do Nemecka, ale aj administratívnu záťaž jednotlivých samospráv.

„Zavedením platobnej karty zamedzíme možnosti prevádzať peniaze zo štátnej podpory do krajín pôvodu, a tým bojujeme proti nehumánnej prevádzačskej kriminalite,“ vysvetlil Rhein, ktorý je členom Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU).

Návrh privítala i organizácia združujúca 294 okresov v Nemecku (DLT). „Podporujeme celoplošné zavedenie platobných kariet pre žiadateľov o azyl. Musí to prísť rýchlo,“ oznámil novinárom predseda DLT Reinhard Sager. „Dôležité je, aby rozličné plány vytvorili celkový systém a aby všade platili rovnaké minimálne štandardy,“ dodal.

Aj keď cieľom je, aby platobné karty pre migrantov začali fungovať na jar alebo v lete, niektoré spolkové krajiny na ich príprave už pracujú a viaceré nemecké okresy ich už dokonca zaviedli. „Na vlastnú zodpovednosť, aby nestrácali čas,“ zdôvodnil Sager.

Foto: Profimedia Migranti, utečenci Nemecký policajt odvádza skupinu migrantov, ktorých zadržali v lese pri poľských hraniciach.

V samosprávach, kde projekt spustili, to už prinieslo prvé pozitívne výsledky. Napríklad v okrese Eichsfeld v spolkovej krajine Durínsko v strednom Nemecku zavedenie platobnej karty spôsobilo, že sa 30 migrantov zo Severného Macedónska rozhodlo odísť a viacerí ďalší si začali hľadať prácu.

Ako výborný signál to ocenil aj popredný politik koaličných slobodných demokratov Wolfgang Kubicki. „Niektoré okresy sa posunuli vpred a ich výsledky sú veľmi povzbudivé. Ak zistíme, že ľudia jednoducho zase opúšťajú krajinu, pretože nedostávajú hotovosť, ale platobné karty, tak už nemusíme nikoho deportovať, lebo to už bude fungovať samo,“ priblížil pre Welt TV.

Migranti berú viac ako niektoré dôchodkyne

O možnosti zaviesť platobnú kartu pre migrantov rokoval Scholz so spolkovými krajinami už v novembri minulého roka. Štrnásť z nich sa rozhodlo postupovať spoločne a platobnú kartu by mali zaviesť až v lete.

Dve spolkové krajiny – Bavorsko a Meklenbursko-Predpomoransko – sa, naopak, vybrali vlastnou cestou a celý proces urýchlia. Projekt by už tento mesiac mali testovať v štyroch lokalitách.

„Naša platobná karta príde rýchlejšie a je tvrdšia,“ pochválil sa na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) predseda bavorskej vlády Markus Söder. Ako naznačil, žiadateľom o azyl vyplatia v hotovosti už len „malé vreckové do 50 eur“.

Ostatné platby budú migranti robiť prostredníctvom špeciálnej karty, no nakupovať budú môcť iba v obchodoch a výlučne tovar dennej spotreby. Akékoľvek on-line nakupovanie, tipovanie v hazardných hrách či finančné prevody do cudziny už nebudú možné. Karta bude dokonca platiť iba v bezprostrednom okolí ich bydliska.

„Čo najrýchlejšie potrebujeme účinne obmedziť nekontrolovateľné prisťahovalectvo,“ pripomenul Söder. „Na to treba zredukovať lákadlá na príchod do Nemecka. Už nesmieme strácať čas,“ upozornil bavorský premiér.

Kritické hlasy sa zatiaľ výraznejšie ozvali len od opozičnej strany Ľavica (Die Linke). Podľa jej predsedníčky Janine Wisslerovej si platobná karta vyžiada väčšiu byrokraciu a v niektorých obchodoch môže byť problém pri jej praktickom použití. „A napokon, tieto karty dotknutých úplne diskriminujú a stigmatizujú,“ zhodnotila pre spravodajskú redakciu RND.

Okresy, kde už vydávajú platobné karty pre migrantov, kritiku odmietajú. „Nemáme zlé svedomie. Peniaze, ktoré vyplácame, sú určené na živobytie v Nemecku a nie na podporu rodín v tretích štátoch,“ uviedla pre Welt TV Martina Schweinsburgová, šéfka durínskeho okresu Greiz.

„Rada by som upozornila na to, že peniaze v hotovosti spolu so sumou na platobnej karte vychádzajú asi na 500 eur na osobu, a to je viac, ako majú k dispozícii niektoré dôchodkyne,“ porovnala politička CDU.