Dokázal ubrániť Kyjev, ale hovoria mu aj mäsiar. Ako prekvapí nástupca Zalužného?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Rozhodnutie prezidenta Volodymyra Zelenského nebolo prekvapujúce. Prišlo po mesiacoch mediálnych špekulácií o napätom vzťahu medzi hlavou štátu a odvolaným veliteľom armády.

Nemecké húfnice aj americké Bradley hľadajú ruských nepriateľov Video Na boj Ukrajincov s ruskými agresori sú pripravené nemecké húfnice PzH 2000 i americké bojové vozidlá Bradley. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Zbavil sa Zelenskyj Dávida?

"Aby sme to dali do kontextu. Ukrajinský boj proti Rusku sa dá prirovnať k zápasu Dávida s Goliášom. Zelenskyj sa práve rozhodol zbaviť Dávida,“ reagoval pre Pravdu Hans Petter Midttun z Centra pre obranné stratégie, ktorý v rokoch 2014¤–¤2018 pôsobil ako nórsky obranný atašé v Kyjeve.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 67,3% Áno 22,8% Neviem 9,9%

Zalužnyj po začiatku veľkej ruskej invázie vo februári 2022 zásadným spôsobom prispel k tomu, že ukrajinskej armáde sa podarilo odraziť hlavný nápor útočníkov a na časti frontu dokonca prešla do ofenzívy. Za to si vyslúžil veľký obdiv, ktorý sa dá merať len so Zelenského popularitou, i prezývku Železný generál.

zväčšiť Foto: Twitter V. Zelenského Zelenskyj, Zalužnyj Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvolaným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Valerijom Zalužným.

No vlaňajšia ukrajinská protiofenzíva proti ruským pozíciám, do ktorej Kyjev a jeho západní spojenci vkladali veľké nádeje, nebola úspešná. Zalužnyj priznal svoj diel zodpovednosti a zároveň sa usiloval načrtnúť, ako v boji proti ruskej agresii pokračovať. Jeho otvorené verejné vyhlásenia však čelili Zelenského kritike.

„Som vďačný generálovi Zalužnému za dva roky obrany. Som vďačný za každé víťazstvo, ktoré sme spoločne dosiahli vďaka všetkým ukrajinským vojakom, ktorí hrdinsky nesú vojnu na svojich pleciach,“ uviedol Zelenskyj po odvolaní Zalužného, ktorý by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach ozbrojených síl a ktorému hlava štátu udelila vyznamenanie hrdina Ukrajiny.

Ukrajinskí generáli, ktorých sa Rusi boja Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Hoci sa bývalému šéfovi ozbrojených síl určite dá vyčítať vlaňajší neúspech na bojovom poli, Midttun pripomenul, že ani politické vedenie krajiny preň neurobilo dosť.

"Vzhľadom na to, že prezident a jeho ministri takpovediac zlyhali pri zabezpečení vojenského vybavenia potrebného na oslobodenie okupovaných území, urobil Zalužnyj jedinú rozumnú vec. Prispôsobil svoju stratégiu zdrojom, ktoré mal k dispozícii. Zelenskyj odvolal generála, ktorý je veľmi populárny. Zalužnyj namiesto toho, aby presadzoval nemožnú rozsiahlu protiofenzívu, uprednostnil udržanie ľudských zdrojov, aby mohli bojovať v budúcnosti. V tomto procese pritom výrazne oslabil ruské ozbrojené sily,“ tvrdí Midttun.

Samozrejme, veľa sa špekuluje o tom, že Zelenskyj v Zalužnom vidí vzhľadom na jeho popularitu možného politického protivníka.

Čítajte viac Problém pre Ukrajinu a výhra Ruska? Možný úspech Trumpa vo voľbách už vyhodnocuje eurokomisia

"Dúfam, že vláda tieto zmeny vysvetlí verejnosti. Prišli v čase, keď na frontových líniách pokračujú ťažké boje, keď musíme mať naďalej efektívnu spoluprácu s medzinárodnými partnermi. Teraz jednotná spoločnosť potrebuje autority, ktorým dôveruje,“ nepriamo kritizoval Zelenského rozhodnutie kyjevský starosta Vitalij Kličko.

"Je to o osobných vzťahoch medzi nimi. Nemyslím si, že ide o vedenie vojny. Nezabudnite, že Zelenskyj bol hercom a chcel by byť jedinou hviezdou v šou. A obaja sú po posledných dvoch rokoch emocionálne vyčerpaní,“ povedal nedávno pre denník Guardian o hlave štátu a Zalužnom opozičný ukrajinský poslanec Olexij Hončarenko, ktorý má ku generálovi blízko.

Ukrajinský Bradley rozstrieľal ruské bojové vozidlo BMP-2 Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Syrskyj nikoho nezatieni

Cez politiku niektorí pozorovatelia čítajú aj menovanie Syrského. Ten totiž vraj nemá žiadne ambície zatieniť Zelenského.

Syrskyj bol doteraz veliteľ pozemných síl. Je o niečo starší ako jeho predchodca, má 58 rokov, Zalužnyj bude mať v júli 51. V roku 2022 Syrskyj úspešne bránil Kyjev. Jedným z jeho rozhodnutí bolo zničenie priehrady na rieke Irpiň, čo zabránilo ruskému postupu a viedlo k víťazstvu v bitke o Moščun v blízkosti ukrajinského hlavného mesta.

"Uvedomili sme si, že majú nad nami prevahu. Urobili sme malý otvor v hornej časti priehrady a využili reliéf krajiny. Zdvihli sme stavidlá a zaplavili sme celú oblasť pred Moščunom, ktorú obsadil nepriateľ,“ vysvetlil Syrskyj v rozhovore pre Guardian.

Čítajte viac Švédsky analytik: Riziko vojny s Ruskom je reálne, kým je tam Putinov režim

"Zalužného nástupca je známy tým, čo už dokázal. Syrskyj má pôsobivý životopis a je to nepochybne skúsený dôstojník. Hovorí sa mu však aj generál 200 pre jeho ochotu obetovať svojich vojakov. Často ho opisujú ako dôstojníka, ktorý si so sebou nesie sovietske dedičstvo a nemá veľký sklon k reformám. No môže nás prekvapiť,“ uviedol Midttun na adresu Syrského.

Ten okrem úspechu pri Kyjeve v prvom roku vojny dokázal odtlačiť Rusov aj od Charkova. No Syrskyj tiež velil pri Bachmute, kde síce Ukrajinci dlhé mesiace zadržiavali agresorov, ale zaplatili za to krvavú daň. Aj preto mu niektorí vojaci vravia mäsiar.

Ukrajinský vojenský analytik Ivan Stupak pre portál Kyjev Independent povedal, že podľa jeho zdrojov samotný Zalužnyj odporučil Syrského za svojho nástupcu.

Aj Stupak však pripúšťa, že hoci nový veliteľ ozbrojených síl pozná v armáde asi každého, vraví sa o ňom, že miluje extrémne brutálnu disciplínu a masové nasadenia vojakov do boja bez ohľadu na situáciu. "Ďalším negatívom je skutočnosť, že politika bude s najväčšou pravdepodobnosťou aktívne zasahovať do vojenských záležitostí práve prostredníctvom Syrského pre jeho lojalitu k prezidentskému úradu,“ ozrejmil Stupak.

"Odvolanie Zalužného pravdepodobne všeobecnú situáciu vo vojne veľmi výrazne nezmení. Aj keď Syrskyj môže mať iný strategický prístup ako jeho predchodca, je tiež spätý s realitou,“ povedal pre Pravdu fínsky vojenský expert Emil Kastehelmi. "Ukrajina trpí nedostatkom vojakov a munície a západní spojenci jej neposkytli zbrane, ktoré by potrebovala na prekonanie ruského útoku. Bez mužov a výzbroje nemôže ani veliteľ ozbrojených síl okamžite zorganizovať veľké zmeny na bojisku. Syrského mnohí kritizovali a nie je ani zďaleka taký populárny, ako bol Zalužnyj. Jeho spôsoby vedenia obrany rôznych oblastí, napríklad pri Bachmute, boli veľmi sporné,“ dodal Kastehelmi.