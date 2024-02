ONLINE: Šéf NATO: Pripravme sa, konfrontácia s Ruskom môže trvať desaťročia

6:30 Severoatlantická aliancia sa podľa svojho šéfa Jensa Stoltenberga musí pripraviť na konfrontáciu s Ruskom, ktorá by mohla trvať desaťročia. Spojenci by preto mali rýchlejšie rozšíriť svoje obranné kapacity. Stoltenberg to podľa agentúry DPA povedal v rozhovore s denníkom Welt am Sonntag.

„NATO neusiluje o vojnu s Ruskom,“ zdôraznil 64-ročný šéf aliancie. „Musíme sa však pripraviť na konfrontáciu, ktorá by mohla trvať desaťročia,“ poznamenal zároveň. Podľa Stoltenberga totiž neexistuje žiadna záruka, že sa ruská agresia nerozšíri aj na ďalšie krajiny, ak vyhrá vojnu na Ukrajine.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň v rozhovore s americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom odmietol, že by Rusko mohlo napadnúť aj ďalšie krajiny východnej Európy, ako sú Poľsko či Lotyšsko, predtým sa ale podobne vyjadroval aj o Ukrajine, takže napríklad poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa už nechal počuť, že mu neverí.

Podľa Stoltenberga je teraz najlepšou obranou podporovať Ukrajinu a investovať do vojenských schopností NATO. „Odstrašovanie funguje iba vtedy, ak je vierohodné,“ uviedol. Preto je podľa neho potrebné rýchlejšie rozšíriť priemyselnú základňu, aby sa dali zvýšiť vojenské dodávky na Ukrajinu a zároveň doplniť zásoby v krajinách NATO. „To znamená prejsť od pomalej výroby v čase mieru k rýchlej výrobe, ktorá je nevyhnutná v čase konfliktu,“ myslí si.

Putin, ktorý už takmer dva roky vedie vojnu proti Ukrajine, podľa Stoltenberga pripravuje ekonomiku svojej krajiny na dlhú vojnu. „Keďže Rusko pripravuje celú svoju ekonomiku na vojnu, musíme aj my urobiť viac pre našu bezpečnosť“.