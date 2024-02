Historici pre BBC: Putin si vymýšľal a klamal. A obhajoval Hitlera

„Bez ohľadu na historické skutočnosti, žiadne z Putinových tvrdení by netvorilo právne ospravedlnenie jeho invázie,“ pripomenul portál BBC.

Pri útoku Rusov na Charkov uhoreli deti Video Rusi zaútočili na Charkov iránskymi šáhidmi. Drony zasiahli čerpaciu stanicu, od ktorej sa vznietili domy. Zomrelo najmenej 13 ľudí. Medzi obeťami sú aj tri deti vo veku od šesť mesiacov do sedem rokov. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Americký moderátor Carlson musel za šírenie konšpirácii a trumpovskej propagandy skončiť aj v konzervatívne ladenej televízii Fox News. Jeho rozhovor, ktorý odvysielali vo štvrtok, sa niesol v duchu, že on položil otázku, a Putin si odpovedal, ako chcel.

Poľsko vraj spôsobilo druhú svetovú vojnu

Šéf Kremľa zašiel dokonca tak ďaleko, že obvinil Poľsko so spolupráce s Hitlerom, ale zároveň z toho, že Varšava vlastne spôsobila druhú svetovú vojnu.

Putin vyhlásil, že Hitler pred globálnym konfliktom od Poľska chcel, aby mu odovzdalo mesto Gdansk, čo bol v roku 1939 slobodný štát, a tiež kontrolu nad časťou svojho územia. Varšava to odmietla a výsledkom bola vojna.

Čítajte viac Putin: Maďari si môžu nárokovať Zakarpatskú oblasť, patrila im

"Druhá poľská republika odmietla Hitlerove nároky, ako aj jeho návrh uzavrieť poľsko-nemeckú alianciu proti ZSSR. Bolo to hitlerovské Nemecko a sovietske orgány, ktoré podpísali 23. augusta 1939 dohodu proti Poľsku (pakt Molotov-Ribbentrop), ktorá umožnila Nemecku zaútočiť na Poľsko 1. septembra 1939. Sovietske Rusko a hitlerovské Nemecko spolupracovali v zhode až do júna 1941,“ reagovalo poľské ministerstvo zahraničných vecí.

Emeritná profesorka histórie Anita Prazmowska z London School of Economics pre BBC povedala, že Putinova interpretácia histórie je chybná. Odborníčka vysvetlila, že aj keď je pravda, že medzi Poľskom a nacistami existovali diplomatické kontakty – prvá zmluva, ktorú Hitler podpísal po nástupe k moci, bol pakt o neútočení s Poľskom v roku 1934 – ruský prezident to spája so spoluprácou.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 68,1% Áno 22,3% Neviem 9,6%

„Obvinenie, že Poliaci kolaborovali, je nezmysel. Nemôžete si tieto veci vykladať tak, ako keby to bola spolupráca s nacistickým Nemeckom, pretože sa takisto stalo, že Sovietsky zväz podpísal zmluvy s Nemeckom,“ hovorí Prazmowska.

"Medzi prvou a druhou svetovou vojnou sa Poľsko ocitlo medzi dvoma agresívnymi susedmi: Nemeckom a Ruskom, z ktorých ani jeden prakticky neuznával právo poľského národa na samostatný štát. V roku 1934 bola v Berlíne podpísaná nemecko-poľská deklarácia o neútočení, ktorá mala zaručiť urovnanie sporov mierovými prostriedkami. Ešte predtým, v roku 1932, bol podpísaný podobný pakt o neútočení so ZSSR,“ pripomenul poľský rezort diplomacie.

Okrem toho minister zahraničných vecí Radek Sikorki na sociálnej sieti Twitter (X) „vytrolil“ šéfa Kremľa. „Poľsko kategoricky odmieta domienky, že sme inšpirovali Tucker Carlsona, aby navrhol Vladimírovi Putinovi návrat k hraniciam z 50. rokov 17. storočia vo východnej Európe,“ napísal ironicky politik a pridal mapu Poľsko z časov jeho najväčšieho územného rozmachu, ktorý zahŕňal aj časť dnešného Ruska.

​

Obhajoba genocídy?

Putin sa v rozhovore usiloval najmä vykresliť Ukrajinu ako umelý štát. Nebolo to po prvý raz. Podobné vyhlásenia, že Ukrajinci v skutočnosti ani neexistujú, sú podľa mnohých pozorovateľov základom obhajoby genocídy.

Stretne sa Fico s Putinom? Slovenský premiér to vysvetlil Video Zdroj: TV Pravda

Putin začal interview s tým, že ruský štát vznikol v roku 862. V tom čase škandinávske knieža Rurika pozvali, aby vládol nad mestom Novgorod, vtedy najvýznamnejším ruským sídlom, nad ľuďmi, z ktorých sa nakoniec vyvinuli dnešní Rusi. Podľa BBC tak chcel šéf Kremľa dať do protikladu údajnú neprerušenú tradíciu ruskej štátnosti siahajúca do 9. storočia s tým, že Ukrajina vznikla až v 20. storočí. Sergej Radčenko, historik z Univerzity Johnsa Hopkinsa, však vraví, že prezidentovo vyhlásenie je úplné klamstvo. "Vladimir Putin sa snaží vytvoriť spätné tvrdenie a hovorí, že Rusko ako štát začalo svoj vývoj v 9. storočí. Rovnako by ste mohli povedať, že Ukrajina ako štát začala svoj vývoj v 9. storočí, presne s rovnakým druhom dôkazov a dokumentov,“ ozrejmil pre BBC expert.

Čítajte viac 'Užitočný idiot, ktorý pridržiaval mikrofón teroristovi.' Poľsko tvrdo reaguje na rozhovor s Putinom

Podobne to vidí historik Roland Suny z Michiganskej univerzity. "Putin opakuje zavedenú mytológiu vytvorenú v určitých bodoch v minulosti moskovskými cármi, ktorí vystopovali svoj rodokmeň až k Rurikovi. Táto mytológia sa vykryštalizovala v Moskve, aby ospravedlnila imperiálnu kontrolu nad Ukrajinou,“ povedal Suny pre BBC.

Putin tiež Carlsonovi povedal, že v 17. storočí, keď Poľsko začalo vládnuť častiam dnešnej Ukrajiny, zaviedla sa myšlienka, že obyvateľstvo týchto oblastí neboli úplne Rusi. "Pretože žili na okraji, boli to Ukrajinci,“ vyhlásil šéf Kremľa.

Prazmowska pripomína, že hoci sa národné povedomie medzi Ukrajincami objavilo neskôr ako u iných stredoeurópskych národoch, v tom období to už boli Ukrajinci. "Putin používa koncepciu štátu 20. storočia založenú na ochrane definovaného národa ako niečo, čo siaha dozadu. Nie je to tak,“ tvrdí historička.

Ruský prezident tiež povedal, že oblasti na juhu a východe Ukrajiny nemali žiadne historické spojenie s Ukrajinou. Tieto regióny v 17. storočí dobyla od Osmanskej ríše cárovná Katarína Veľká. Vraj to znamená, že tieto oblasti sú v skutočnosti právom ruské, a Putin ich označil výrazom z 18. storočia Novorusko.

Čítajte viac Nie je tam Ukrajina, teší sa Putin. Svoje "švédske" rodisko a tatársky Krym si na starej mape nevšimol

Historik Suny poukázal na to, že obyvatelia týchto regiónov, keď ich dobylo Rusko, neboli ani Rusi, ani Ukrajinci, ale Osmani, Tatári alebo kozáci. A tvrdenie, že sú to v skutočnosti ruské územia, slúži záujmom Putina, pretože práve tieto ukrajinské regióny sa pokúša okupovať.

Putin tiež hlása, že Ukrajina je umelý štát, ktorý vytvorilo sovietske vedenie v 20. rokoch minulého storočia, a dostala územia, na ktoré nemala historický nárok.

V istom zmysle má pravdu, hovorí profesor Radčenko. "Sovietske vedenie načrtlo hranice sovietskych republík takmer ako západné koloniálne mocnosti nakreslili hranice v Afrike – akosi náhodne. To však neznamená, že Ukrajinci neexistovali,“ zdôraznil odborník.

Rusko musíte milovať, inak vás označia z rusofóba Video Zdroj: TV Pravda

V širšom zmysle Radčenko popiera výroky Putina, že Ukrajina nie je skutočným štátom, pretože vo svojej modernej podobe vznikla až v 20. storočí. (Čo by znamenalo, že ani Slovensko nie je skutočný štát). "Každá krajina je falošná krajina v tom zmysle, že je vytvorená ako výsledok historického procesu. Rusko vzniklo v dôsledku rozhodnutí ruských cárov, ako bola kolonizácia Sibíri, ktorá išla na značný úkor miestneho obyvateľstva. Ak je falošným štátom Ukrajina, potom je falošnou krajinou aj Rusko,“ dodal Radčenko.