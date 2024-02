Adrenalín i peniaze. Vyčerpaným ukrajinským vojakov v boji s Ruskom pomáhajú stovky „ostrieľaných“ profesionálov z Kolumbie

Ukrajinské bojové rady sú vyčerpané dvoma rokmi bojov s ruskou vojnovou mašinériou, vítajú preto aj zocelených bojovníkov z jedného z najdlhšie trvajúcich ozbrojených konfliktov na svete - profesionálnych vojakov z Kolumbie. Tí posilňujú rady dobrovoľníkov z rôznych kútov sveta, ktorí už reagovali na výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zapojiť sa do vojny jeho národa s Ruskom, napísala agentúra AP.

Kolumbijský vojak Oscar Triana, ktorý používa volací znak Oso Polar a do ukrajinskej armády vstúpil v auguste 2023, varí na fronte v Doneckej oblasti na Ukrajine.

Kolumbijská armáda bojuje desaťročia s drogovými kartelmi a povstaleckými gerilami, čo z jej vojakov robí jedny najskúsenejších na svete. S 250 000 vojakmi má Kolumbia druhú najväčšiu armádu v Latinskej Amerike po Brazílii. Každý rok kolumbijskú armádu opúšťa viac ako 10 000 vojakov. Stovky z nich potom mieria bojovať na Ukrajinu, kde mnohí berú aj štyrikrát viac ako v Kolumbii skúsení poddôstojníci.

„Kolumbia má veľkú armádu s veľmi dobre trénovanými vojakmi, ale ich platy nie sú také veľké v porovnaní s armádami v iných krajinách,“ hovorí Andrés Macías z univerzity v Bogote.

Kolumbijskí vojaci po odchode do výsluhu začali mieriť na začiatku nového tisícročia do zahraničia, aby pracovali pre americkú armádu, napríklad ako ochranka ropných vrtov v Iraku. Vyslúžilí členovia kolumbijskej armády boli tiež najatí na výcvik bojovníkov v Spojených arabských emirátoch, ktorí sa potom zapojili do vojny v Jemene proti povstalcom húsíom, podporovaným Iránom.

Movitáviou peniaze

Úloha Kolumbie ako náborového miesta pre svetové „bezpečnostné odvetvie“ má tiež svoje temnejšie stránky. Dvaja kolumbijskí žoldnieri boli zabití a 18 bolo zatknutých v súvislosti atentátom na haitského prezidenta Jovenela Moïseho v roku 2021.

Héctor Bernal, bývalý vojenský zdravotník, ktorý vedie stredisko taktickej medicíny pri Bogote, povedal, že v posledných ôsmich mesiacoch zaučoval viac ako 20 Kolumbijčanov, ktorí sa chystali ísť bojovať na Ukrajinu. „Sú ako latinskoamerickí migranti, ktorí sa vydávajú do Spojených štátov hľadať lepšiu budúcnosť,“ myslí si Bernal. „Nie sú to dobrovoľníci, ktorí chcú bojovať za nejaký národ, ich motivácia je finančná,“ dodal.

Zatiaľ čo generáli v Kolumbii majú plat vrátane bonusov a prémií okolo 6 000 dolárov mesačne, rovnako ako ministri, radoví vojaci majú oveľa menej. Desiatnici v Kolumbii dostávajú základný plat okolo 400 dolárov mesačne, zatiaľ čo skúsení seržanti si môžu zarobiť až 900 dolárov. Kolumbijská minimálna mesačná mzda je teraz 330 dolárov.

Odškodné až 400-tisíc dolárov

Na Ukrajine má každý príslušník ozbrojených síl bez ohľadu na štátne občianstvo nárok na mesačný plat až 3 300 dolárov podľa hodnosti a typu služby. Ak sú zranení, majú nárok až na 28 660 dolárov, podľa závažnosti zranenia. Keď padnú v boji, ich rodinám patrí odškodné 400-tisíc dolárov.

Vo vojenskej nemocnici, ktorá obvykle ošetruje ukrajinských vojakov, je skupina asi 50 kolumbijských bojovníkov, ktorí väčšinu času medzi zdravotnými procedúrami trávia s mobilnými telefónmi – volajú domov, surfujú po internete či počúvajú hudbu. Cez sociálne siete sa tiež v Kolumbii dozvedeli o regrutovaní vojakov Ukrajinou. Ale keď sa im stane niečo vážne vo vojne, ich rodiny sa to len ťažko dozvedia.

Adrenalín z boja

Diego Espitia stratil kontakt so svojim bratrancom Oscarom Trianom, ktorý sa k ukrajinskej armáde pripojil vlani v auguste. Šesť týždňov na to Triana prestal o sebe dávať správy na sociálne siete. Keďže v Bogote nie je ukrajinská ambasáda, Trianova rodina zháňa informácie cez ukrajinskú ambasádu v Peru či kolumbijský konzulát v Poľsku, odkiaľ sa Triana dostal na Ukrajinu. Nikto neodpovedal.

„Chceme, aby nám úrady v oboch krajinách poskytli informácie o tom, čo sa stalo, aby odpovedali na naše e-maily,“ povedal Espitia. Dodal, že nevie, čo prinútilo jeho štyridsaťtriročného bratranca ísť bojovať na Ukrajinu. V kolumbijskej armáde strávil viac ako 20 rokov a odísť z nej bolo pre neho „psychicky ťažké“. „Možno to urobil kvôli peniazom alebo preto, že potreboval adrenalín z boja,“ povedal Espitia.

V patovej situácii na bojisku s Ruskom Ukrajina rozširuje systém umožňujúci ľuďom z celého sveta pripojiť sa k ukrajinskej armáde, povedal Oleksandr Šahuri z oddelenia pre koordináciu cudzincov v ozbrojených silách Ukrajiny. Na začiatku roku 2022 úrady uviedli, že na Ukrajine bolo 20 000 ľudí z 52 krajín. Teraz, v súlade s utajením vojenských údajov, úrady neuvádzajú, koľko cudzincov je na bojisku.

Profil bojovníkov sa ale zmenil. Prvé vlny dobrovoľníkov pochádzali väčšinou z postsovietskych alebo anglicky hovoriacich krajín. Znalosť ruštiny či angličtiny im uľahčila integráciu do ukrajinskej armády, povedal Šahuri. Vlani armáda vytvorila sieť španielsky hovoriacich náborárov, inštruktorov a nižších operačných dôstojníkov, dodal.