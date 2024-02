Už nemal byť v politike. Babiš obhájil post šéfa ANO, bez protikandidát

Babiš získal od 98 hlasujúcich delegátov na volebnom zjazde strany 88 hlasov. Nominácie obdržal zo všetkých 14 českých krajov a nemal nijakého protikandidáta. Babiš je pritom predsedom hnutia ANO už dvanásť rokov.

„Veľmi ďakujem, nepoviem, že som to nečakal. Zvolili ste si prácu, drinu a ťah na bránu,“ reagoval Babiš. „Musíme vyhrať európske voľby… Nepodliehajme nejakému klamu, že to máme isté. Nemáme,“ povedal v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu.

Hlavnou skúškou pre ANO však podľa neho budú budúcoročné voľby do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu.

Babiš stojí na čele ANO od jeho založenia v roku 2012. Novinky pritom poukazujú na to, že už pred dvomi rokmi Babiš vyhlasoval, že sa o post predsedu hnutia znovu uchádzať nebude, no svoj postoj napokon zmenil.

Babiš v sobotu priznal, že vlani uvažoval o odchode z politiky. Napokon sa v nej však podľa vlastných slov rozhodol zostať pre podporu, ktorú mu prejavili členovia hnutia i verejnosť.

Za podpredsedu hnutia ANO bol v sobotu zvolený Karel Havlíček, ktorý taktiež nemal žiadneho protikandidáta.