Trump: Krajiny NATO, ktoré nedávajú dosť na obranu, nebudeme brániť pred Ruskom

Trump, ktorý sa uchádza o republikánsku nomináciu na prezidenta, sa tak v sobotu vyjadril počas predvolebnej kampane v meste Conway v Južnej Karolíne. Povedal dokonca, že by v takom prípade Rusko povzbudil, nech si robí, čo chce. Informuje o tom server televízie CNN, ktorý to označuje za „ohromujúce“ priznanie, že by Trump v prípade svojho zvolenia nedodržal základné ustanovenia Severoatlantickej aliancie o kolektívnej obrane. Biely dom v reakcii slová Trumpa označil za „odporné a šialené“.

Trump pred svojimi priaznivcami spomínal na stretnutie s prezidentom istej „veľkej krajiny“, ktorý sa ho vraj opýtal: „Keď nebudeme platiť a napadne nás Rusko, budete nás chrániť?“ Na to podľa svojich slov Trump odvetil: „Nie, neochránil by som vás. V skutočnosti by som ich povzbudzoval, nech si robia, čo do čerta chcú,“ povedal za potlesku svojich prívržencov s tým, že štáty musia platiť svoje účty za obranu.

Kedy sa udalosť, na ktorú Trump spomínal, stala, ani o akú krajinu išlo, nespresnil. Eurokomisár Thierry Breton ale v januári spomínal na to, že v roku 2020 Trump na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej povedal, že Európa v prípade vonkajšieho napadnutia nemôže počítať s pomocou Spojených štátov. „Musíte pochopiť, že keby bola Európa napadnutá, nikdy vám neprídeme na pomoc,“ citoval ho Breton.

Biely dom aktuálne slová Trumpa tvrdo odsúdil. „Povzbudzovať vražedné režimy k invázii do krajín našich najbližších spojencov je odporné a šialené – a ohrozuje to americkú národnú bezpečnosť, globálnu stabilitu i našu ekonomiku.“

Trump už v rokoch 2017 až 2021, keď bol prezidentom, tvrdo tlačil na to, aby členské krajiny NATO splnili svoj záväzok, že na obranu budú dávať najmenej dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP).