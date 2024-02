Ísť či neisť do „osieho hniezda“? Izrael váha pri útoku na Rafah. Netanjahu má plán, Egypt hrozí

Víťazstvo vo vojne proti radikálnemu palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy je na dosah a tí, ktorí Izrael odhovárajú od plánovanej pozemnej ofenzívy v Rafahu, prakticky hovoria, nech vojnu prehrá. Povedal to izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore, ktorý sa dnes chystá odvysielať televízie ABC News a ktorého výňatok už zverejnila. Hamas medzitým varoval, že prípadný postup izraelskej armády do Rafahu zhatí vyjednávanie o prepustení rukojemníkov.

„Urobíme to. Dostaneme zostávajúce teroristické zástavy Hamasu v Rafahu, čo je ich posledná bašta, urobíme to," vyhlásil Netanjahu v programe This Week stanice ABC News. Izrael, Spojené štáty či Európska únia klasifikujú Hamas ako teroristickú organizáciu.

Oficiálny kanál Hamasu Aksá TV s odvolaním sa na vysoko postaveného predstaviteľa hnutia uviedol, že ak Izrael prikročí k pozemnej ofenzíve do Rafahu, „vybuchnú“ rokovania o výmene izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov. O vyjednanie druhej dohody medzi Izraelom a Hamasom aspoň o dočasnom pokoji zbraní a prepustení viac ako stovky doteraz zadržiavaných rukojemníkov sprostredkovane a doteraz neúspešne sa usilujú Spojené štáty, Katar a Egypt.

Čítajte viac Izrael tvrdí, že pod sídlom UNRWA v Gaze je podzemné dátové centrum Hamasu

Netanjahu v piatok oznámil, že nariadil armáde, aby vypracovala „dvojaký plán“ na evakuáciu stoviek tisíc civilistov z Rafahu a na vojenský postup do tejto oblasti. Pred ofenzívou do Rafahu, kde sa tiesni odhadom cez 1,4 milióna ľudí, z ktorých väčšina tam utiekla pred bojmi z iných častí tohto úzkeho pobrežného pásma, varovali OSN, Spojené štáty, Nemecko, Británia, ale aj napríklad Saudská Arábia. Biely dom uviedol, že akciu nepodporí, pokiaľ Izrael neuváži jej prípadné dopady na civilné obyvateľstvo.

Nechováme sa veľkopansky

„V tomto s Američanmi súhlasím,“ povedal Netanjahu v rozhovore. „Urobíme to a zároveň zaistíme bezpečný koridor pre civilné obyvateľstvo, aby mohlo odísť.“ Na otázku moderátora, kam majú Palestínčania ísť, premiér povedal, že Izrael na to „vypracúva podrobný plán“.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Mesto Rafah leží na samom juhu Pásma Gazy. Je vklinené medzi hranice s Egyptom a Izraelom, pobrežie Stredozemného mora a jednotky izraelskej armády.

„Nechováme sa v tomto ohľade veľkopansky,“ povedal Netanjahu. „Súčasťou nášho vojnového úsilia je dostať civilistov mimo nebezpečenstva. Súčasťou úsilia Hamasu je v nebezpečenstve ich udržať,“ dodal premiér. Humanitárne organizácie varujú, že pokiaľ sa Rafah, izraelskou armádou pôvodne vyhlásený za bezpečnú zónu, stane jej budúcim cieľom, nebudú mať civilisti už kam ísť a nastane humanitárna katastrofa.

Čítajte viac Palestínčania sa nemajú kam vrátiť, Izrael v Gaze zničil vyše polovicu budov. Ľudia tam umierajú od hladu

Výzvy, aby armáda do Rafahu nepostupovala, však Netanjahu odmieta. „Tí, ktorí hovoria, že by sme za žiadnych okolností nemali do Rafahu vstupovať, v podstate hovoria, prehrajte vojnu. Nechajte tam Hamas,“ povedal premiér. Podrobnosti ani časový plán chystanej ofenzívy ale zatiaľ neoznámil.

Sused pohrozil

Egypt už pohrozil, že pozastaví platnosť svojej mierovej dohody s Izraelom z Camp Davidu, ktorá je už takmer pol storočia základom regionálnej stability, ak Jeruzalem pošle armádu do Rafahu. Podľa Káhiry by boje v Rafahu mohli viesť k zatvoreniu hlavnej zásobovacej trasy. Uviedli to v nedeľu dvaja egyptskí predstavitelia a západný diplomat.

Čítajte viac Netanjahu nariadil armáde, aby pripravila evakuáciu Rafahu na juhu Pásma Gazy

Vojnu v Pásme Gazy, v ktorom na území menšom ako Praha žije okolo 2,3 milióna Palestínčanov, Izraelčania vedú v reakcii na cezhraničný teroristický útok Hamasu z minuloročného 7. októbra, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela pozabíjali 1 200 ľudí a ďalších 253 uniesli. V Pásme Gazy odvtedy prišlo v dôsledku bojov o život podľa dnešnej bilancie najmenej 28 176 Palestín­čanov, z toho 112 len za uplynulý deň. Ďalších asi 67 800 bolo zranených. Údaje úradov ovládaných Hamasom ale zahŕňajú aj zabitých bojovníkov, ktorých je podľa izraelskej armády viac ako 10-tisíc.

Drvivá väčšina obyvateľov Pásma Gazy musela od začiatku vojny opustiť svoje domovy, viac ako polovica z nich sa teraz ukrýva práve v Rafahu.