Nemcov pobúrila evanjelická cirkev. Kňazi zneužívali tisíce detí

Evanjelickú cirkev v Nemecku (EKD) dobehla temná minulosť. Dlhé roky sa zdalo, že je lepšou inštitúciou ako tá katolícka. Vzbudzovala dojem, že je progresívna, modernejšia a tolerantnejšia, no najmä, že sa vyhýba škandálom. Nové odhalenia však potvrdzujú opak - evanjelickí duchovní majú na svedomí tisíce prípadov sexuálneho zneužívania, ktoré sa ich nadriadení snažili ututlať.

Foto: TASR/DPA/Julian Stratenschulte Zneužívanie detí, evanjelická cirkev Martin Wazlawik odovzdáva na tlačovej konferencii v Hannoveri predsedníčke Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) Kirsten Fehrsovej štúdiu o sexuálnom zneužívaní detí a mladistvých.

Stačila jedna analýza s 871 stranami a druhá najväčšia cirkev v Nemecku sa otriasla v základoch. Výsledky štúdie ForuM, ktoré pred pár dňami zverejnila Nezávislá komisia na preskúmanie sexuálneho zneužívania detí, vyvolali šok. Evanjelická cirkev sa totiž dosiaľ prezentovala ako bratstvo, kde sa veriaci môžu cítiť bezpečne. Štúdia toto zdanie vyvrátila.

„Evanjelická cirkev si už o sebe nemôže udržiavať predstavu ako o "lepšej“, osvietenejšej a liberálnejšej cirkvi," uviedli vo vyhlásení autori štúdie. „Sme presvedčení, že jej dôveryhodnosť a budúcnosť závisia predovšetkým od toho, či si uzná vlastné chyby a nedostatky, či za ne prevezme zodpovednosť a okamžite vyvodí dôsledky,“ dodala sedemčlenná komisia.

Vrchol ľadovca

Tím odborníkov preskúmal údaje z 20 nezávislých krajinských cirkví a 17 diakonií spadajúcich pod EKD a dospel k zarážajúcim číslam. V štúdii hovorí minimálne o 2 225 obetiach – deťoch a mladistvých – a 1 259 vinníkoch. Väčšina zneužívaných mala pritom menej ako 14 rokov.

„To je však len vrchol vrcholu ľadovca,“ zhodnotil na tlačovej konferencii k záverom štúdie Martin Wazlawik, profesor z Univerzity v Hannoveri, ktorý bol vedúcim tímu. Ako upozornil, jeho skupina nedostala všetky požadované podklady, preto je počet obetí v skutočnosti oveľa vyšší.

Na základe iných dostupných údajov experti predpokladajú, že od roku 1946 duchovní evanjelickej cirkvi v celom Nemecku (vrátane bývalej NDR) sexuálne zneužili až 9 355 detí a mladistvých. Páchateľov bolo údajne 3 497 – tretinu z nich tvorili farári a vikári.

Vysoký počet obetí je o to šokujúcejší, že na rozdiel od katolíckych kňazov nemusia ich kolegovia v evanjelickej cirkvi dodržiavať celibát a môžu si založiť rodinu. Napriek tomu sa sexuálneho zneužívania dopúšťalo viac ako 66 percent duchovných, ktorí žili v manželstve.

„Páchatelia bývali aj na evanjelickej fare a neraz zámerne predstierali rodinnú idylku, aby nevzbudili podozrenie,“ priblížil komentátor televízie NDR Florian Breitmeier.

Väčšinu vinníkov v sutanách tvorili muži, žien bolo iba 0,4 percenta. Medzi obeťami prevažovali chlapci (64,7 percenta), dievčat bolo 35,3 percenta.

Neochota cirkvi

Autori analýzy evanjelickú cirkev nekritizujú len pre odhalené skutky, ale aj pre jej neochotu a ľahostajný prístup. Navzdory tomu, že si štúdiu v roku 2020 sama objednala a dala na to 3,6 milióna eur, s odborným tímom dostatočne nespolupracovala.

Podľa plánu mu totiž mala sprístupniť osobné spisy – tak, ako to v roku 2018 pre tzv. MHG-štúdiu urobila katolícka cirkev v Nemecku, ktorá dodala vyše 38-tisíc týchto materiálov. Z evanjelických inštitúcií to dodržala iba jedna krajinská cirkev, zvyšných devätnásť poskytlo len údaje z uzavretých disciplinárnych spisov a ďalšie podklady.

Foto: Profimedia/ČTK Zneužívanie deti, krucifix Krucifix s významom slova zneužívanie v nemeckom výkladovom slovníku.

Podobne sa zachovala diakonia, v ktorej domovoch a zariadeniach pre deti a mládež často dochádzalo k zneužívaniu. Autorom štúdie nahlásila iba prípady spred roka 1979, takže ich dokopy môže byť oveľa viac. Výsledkom je, že sú údaje o obetiach aj vinníkoch skreslené a predstavujú len zlomok celkového počtu.

„Zodpovednosť za chýbajúce či neúplné dáta v štúdii nesie EKD,“ uvádza sa vo vyjadrení výskumného tímu. Odborníci preto cirkvi vyčítajú, že hoci prisľúbila transparentnosť, nemá úprimnú snahu odhaliť hriechy vo svojich radoch.

Disciplinárne tresty

Obete zase varovali, že si EKD môže štúdiu vykladať po svojom. „Mám obavy, že sa to bude prikrášľovať. Že krajinská cirkev a diakonia povedia: Veď to vôbec nie je také zlé,“ naznačil pre televíziu Das Erste Detlev Zander, jeden z hovorcov obetí evanjelickej cirkvi, ktorého kedysi zneužívali v protestantskom detskom domove.

Jeho kolegovia pripomínajú, že mnohé obete o tom, čo prežili, mlčali a nikdy to neohlásili. Stovka ďalších, naopak, našla odvahu a tímu expertov pomohla radami aj svedectvom.

Autori štúdie podrobili kritike i postoj cirkvi k zneužívaniu a spôsob, ako zaobchádzala s obeťami. Podľa nich konala „bez empatie, ignorovala právo dotknutých na spravodlivosť“ a sklamala ich očakávanie, že prípady vyšetrí.

Zo zistení vyplýva, že asi iba proti 60 percentám obvinených kňazov viedla cirkev aspoň jedno disciplinárne konanie vo veci sexuálneho zneužívania. Tretinu z nich neskôr zastavili – či už pre nedostatok dôkazov, alebo pre dobrovoľný odchod duchovného.

V niektorých prípadoch však kňazov aj po disciplinárnom konaní znova vymenovali do predošlej funkcie. Len 45 percent obvinených stíhala za ich činy aj polícia.

Predsedníčka rady EKD Kirsten Fehrsová priznala, že cirkev zlyhala. „Aj ako inštitúcia sme sa previnili voči nespočetnému množstvu ľudí. A tých, ktorých sme takto zranili, môžem iba z celého srdca poprosiť o odpustenie,“ vyhlásila na tlačovej konferencii. Ako zdôraznila, pre opätovné získanie dôvery bude potrebné konať a prijať konkrétne opatrenia.

Odchody veriacich

Evanjelická cirkev zverejnila i stanovisko s názvom Preberáme zodpovednosť. „Dotknuté osoby neboli vypočuté, činy neboli objasnené a páchatelia boli chránení,“ píše sa v ňom. EKD sľubuje, že sa bude vecou zaoberať a vyvodí dôsledky.

Podľa Nezávislej komisie na preskúmanie sexuálneho zneužívania detí by však riešenie malo zahŕňať aj nový prístup k odškodneniu obetí. Doteraz im totiž vyplácali rôzne sumy od päť- do 50-tisíc eur, čo podľa grémia nestačí.

„Meradlom by mala byť suma 300-tisíc eur, ktorú v júni 2023 obeti sexuálneho násilia katolíckej cirkvi priznal krajský súd v Kolíne,“ zdôvodnila komisia. Ak by sa tým riadila EKD, celkové náklady na odškodnenie by sa mohli vyšplhať až na stámilióny eur.

Správy o sexuálnom zneužívaní detí predstaviteľmi cirkví sú jedným z hlavných dôvodov, prečo z nich v poslednom čase vystupujú státisíce Nemcov. V roku 2022 tak katolícka cirkev prišla o vyše pol milióna a evanjelická zhruba o 380-tisíc veriacich, čo sú najvyššie čísla v histórii.

Keďže v Nemecku registrovaní veriaci musia platiť tzv. cirkevnú daň, ich hromadné odchody ohrozujú samotnú existenciu cirkví. Napríklad v roku 2022 získala katolícka cirkev z týchto zdrojov 6,8 miliardy a evanjelická cirkev 6,2 miliardy eur.