ONLINE: Orbán: Ukrajina nech je nárazníková zóna s Ruskom, mimo NATO. Inak ju Rusko bude nivočiť

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 719 dní Pri útoku Rusov na Charkov uhoreli deti Video

Čítajte viac 718. deň: Americký Senát schválil Ukrajine vojenskú pomoc za 61 miliárd dolárov

6:43 Ukrajinská protivzdušná obrana zničila 14 zo 17 bezpilotných lietadiel typu Šáhíd, ktoré Rusko v noci na dnes vypustilo na Ukrajinu. Zostrelená bola tiež jedna riadená strela Ch-59, uviedlo dnes veliteľstvo ukrajinského letectva.

Letectvo na komunikačnej platforme Telegram ďalej uviedlo, že Rusko na Ukrajinu vypálilo rovnako protilietadlové rakety dlhého doletu S-300. Neuviedlo však, koľko ich bolo ani či nejaké z nich zasiahli ciele.

6:15 Maďarský premiér Viktor Orbán sa domnieva, že Ukrajina by nemala byť prijatá do EÚ alebo NATO a mala by byť ponechaná ako „nárazníková zóna“ medzi Ruskom a zvyškom Európy, ale s bezpečnostnými zárukami. Uviedol to v rozhovore s bývalým rakúskym kancelárom Wolfgangom Schusselom v rámci mediálneho projektu European Voices – kúsok rozhovoru, ktorý zverejnil rakúsky denník Die Presse, vzbudil v maďarských médiách značnú pozornosť, píše ukrajinský portál Ukrajinska pravda.

Orbán je presvedčený, že Ukrajina by sa mala stať „nárazníkovou zónou“ medzi Ruskom a Západom, pretože Moskva nikdy neprijme jej členstvo v EÚ a NATO.

„Či sa vám to páči alebo nie, či sa to Ukrajincom páči alebo nie, Ukrajina na mape je tam, kde je. Najlepšia perspektíva je, že bude nárazníkovou zónou medzi Ruskom a Západom – samozrejme, s bezpečnostnými zárukami. Ak áno nepomôže, Ukrajina stratí územia. Rusko zničí Ukrajinu znova, znova a znova. Rusko nikdy neprijme skutočnosť, že sa na jeho hraniciach objaví taký člen EÚ a NATO ako Ukrajina,“ povedal Orbán.

Maďarský premiér sa zároveň domnieva, že v roku 2008 bolo naozaj možné prijať Ukrajinu a Gruzínsko do EÚ a NATO, no táto príležitosť bola premrhaná a s ňou aj perspektívy Ukrajiny na budúce členstvo v EÚ a NATO".

V reakcii na Schusselovu poznámku, že prímerie by teraz znamenalo pre Ukrajinu prakticky porážku, Orbán povedal, že hodnotenie môže závisieť „od toho, ako sa pozeráte na budúcnosť“, keďže vojna pokračuje a Ukrajina môže stratiť ešte viac územia, uvádza Ukrajinska pravda.

Maďarský premiér nesúhlasil ani s argumentmi, že členstvo Ukrajiny ochráni Európu, keďže takmer všetci členovia EÚ sú už členmi NATO a toto spojenectvo je silnejšie ako Rusko. „Nehrozí, že Rusko zaútočí na členskú krajinu NATO,“ domnieva sa Orbán. Vyjadril tiež názor, že Rusko nikdy nebude brať Ukrajinu vážne ako partnera pri rokovaniach, „iba USA a možno aj EÚ“.

Schussel poznamenal, že neexistuje žiadna istota, že dohodám s Ruskom možno dôverovať. Orbán odpovedal, že podľa jeho názoru „to nie je otázka dôvery, ale sily“. „My Európania nie sme dosť silní na to, aby nás Rusi brali vážne. Toto je ukážka sily. Toto je vojna. Musíme ukázať silu a jasne povedať Rusom: my máme svoje záujmy, vy svoje, na tomto základe sa môžeme dohodnúť,“ poznamenal Viktor Orbán.

Vyjadril názor, že rusko-ukrajinská vojna sa v roku 2024 neskončí a je potrebné „aspoň zabezpečiť prímerie a dosiahnuť stav, v ktorom bude možné viesť rokovania“. Okrem toho sa Orbán domnieva, že Európa nie je schopná podporiť Ukrajinu dostatočným počtom zbraní, pretože v európskych štátov sa už súčasná pomoc považuje za veľkú, uviedla Ukrajinska pravda.