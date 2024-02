NATO nemôže byť alianciou závislou od rozmarov prezidenta USA, povedal Borrell

NATO nemôže byť vojenskou alianciou závislou od rozmarov amerického prezidenta, povedal dnes šéf úniovej diplomacie Josep Borrell. Reagoval na nedávne vyjadrenia pravdepodobného republikánskeho uchádzača o Biely dom Donalda Trumpa, že Spojené štáty by pod jeho vedením neprišli v prípade napadnutia Ruskom na pomoc krajinám NATO, ak by tie nedávali dosť peňazí na vlastnú obranu.

"Budem sarkastický. Počas tejto kampane uvidíme a počujeme veľké množstvo vecí, "poznamenal Borrell po novinárskej otázke. "NATO nemôže byť vojenskou alianciou a la carte. Nemôže byť vojenskou alianciou, ktorá funguje v závislosti od rozmarov amerického prezidenta, ktorý je práve pri moci. Nie je to tak, nie, áno, zajtra nie, záleží na tom, kto ste, "dodal s tým, že NATO buď existuje, alebo neexistuje.

Exprezident Trump, ktorý sa uchádza o republikánsku nomináciu, v sobotu v meste Conway v Južnej Karolíne pred svojimi priaznivcami spomínal na stretnutie s prezidentom istej „veľkej krajiny“ v Európe, ktorý sa ho vraj opýtal: „Keď nebudeme platiť a napadne nás Rusko, budete nás chrániť? "Na to podľa svojich slov Trump odpovedal: "Nie, neochránil by som vás. V skutočnosti by som ich povzbudzoval, nech si robia, čo do čerta chcú,“ povedal s tým, že štáty musia platiť svoje účty za obranu.

Vyjadrenia bývalého prezidenta USA skritizoval aj generálny tajomník NATO. Akékoľvek náznaky, že by si členovia NATO navzájom neprišli na pomoc, podkopávajú bezpečnosť celej aliancie a ohrozujú amerických aj európskych vojakov, uviedol Jens Stoltenberg. „Každý útok na Severoatlantickú alianciu bude čeliť spoločnej a silnej reakcii,“ dodal.