Nejaký dom už zasiahneme. Veliteľ fregaty prezradil 'presnosť' ruských rakiet

Správu priniesol portál Novinky.cz. Kapitán Krochmal vtedy v rozhovore uviedol, že pri presnosti navádzania ich striel ide o centimetre, načo ako príklad cieľa uviedol štvorposchodovú budovu s tým, že ak sa netrafí do zameraného vchodu, tak do susedného určite.

„Čo sa týka presnosti navedenia, ide o centimetre,“ hovorí veliteľ na záberoch. Moderátor sa ho následne pýta, či to platí aj v prípade striel Cirkon a či zvládnu zasiahnuť cieľ s presnosťou, akú majú ostreľovači. „Prakticky áno. Ak stojí štvorposchodový dom, tak zamierime na vchod, a ak netrafí do tohto, tak do susedného určite priletí. To pokojne stačí, aby dom spadol. Veľká presnosť,“ odpovedal Krochmal v rozhovore, ktorý otitulkoval aj český novinár a prekladateľ Nikola Repin na Twitteri (X).

Ako teroristi. Rusi si šetrili rakety a útočili na civilistov Video „Letelo všetko,“ opísal najnovšie masívne dronové a raketové útoky ruských okupantov hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. V meste Dnipro bola poškodená aj pôrodnica. / Zdroj: Telegram V. Zelenského

Dokument s rozhovorom je stále dostupný na webových stránkach Zvezdy, zmienka o štvorposchodovom dome z neho ale bola vystrihnutá. V posledných dňoch sa však práve táto časť rozhovoru začala zdieľať na kanáloch na Telegrame.

Krochmal podľa ruských médií v decembri minulého roka podľahol chorobe.