Poľskí farmári počas protestov zničili ukrajinské obilie. Kyjev ostro vzdoruje: Je to hanebné

Poľskí farmári smerujú na ťažkotonážnom traktore do mesta Poznaň na západe krajiny v rámci celonárodného protestu farmárov proti agrárnej politike Európskej únie a dovozu lacnej ukrajinskej produkcie, ktorá im podľa nich podkopáva živobytie, 9. február 2024.

Poľskí roľníci blokádami niektorých hraničných priechodov s Ukrajinou protestujú proti dovozu lacnejšieho tovaru zo susednej krajiny, ktorá sa už takmer dva roky bráni ruskej ozbrojenej agresii.

16 km dlhá kolóna kamiónov na východnej hranici Video

Czyžová uviedla, že po odbavení na hraničnom priechode tri nákladné autá, ktoré riadili ukrajinskí šoféri, vošli na poľské územie. „Účastníci protestu žiadne z nich nepustili ďalej a v určitom momente otvorili návesy, kvôli čomu sa obilie čiastočne vysypalo na vozovku. Šoféri sa vrátili na Ukrajinu,“ opísala Czyžová. Dodala, že pri tom nevznikla žiadna nebezpečná situácia ani sa nestrhla potýčka.

V piatok dopravu na mnohých miestach v Poľsku ochromili protesty farmárov, ktorí sa búria proti klimatickej politike Európskej únie alebo dovozu lacnejšej produkcie z Ukrajiny. Blokády na hraničných priechodoch s Ukrajinou pokračujú aj dnes. Ukrajinská pohraničná stráž dnes na svojom účte na telegrame informovala, že protestujúci poľnohospodári cez hranicu púšťajú len niekoľko nákladných áut za hodinu, autobusy a osobné autá môžu prechádzať ako obvykle.

Ako „hanebné a nízke“ správanie poľských roľníkov kritizuje starosta ukrajinského Ľvova Andrij Sadovyj. V súvislosti s incidentom na telegrame písal o „proruských provokatéroch“. Uviedol, že Ukrajinci „doslova polievajú krvou polia, na ktorých sa toto obilie pestuje“, a že zbierať obilie na poliach vo vojnovej oblasti znamená pracovať ako ženista.

Ukrajinský veľvyslanec vo Varšave Vasiľ Zvaryč označil počínanie demonštrantov za hanebné. Farmári podľa neho vysypali obilie zo zaplombovaných kamiónov, ktoré mali prejsť Poľskom do Litvy. „Takéto metódy by sa nemali v civilizovanej krajine tolerovať,“ usúdil diplomat. „Poľské úrady by nemali pripustiť podobné barbarské počínanie v budúcnosti,“ dodal podľa serveru RBK-Ukrajina.

Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková poznamenala, že vidieť ukrajinské zrná vysypané na ceste je bolestné, ale Ukrajinci to prežijú a budú ďalej pestovať lepšie obilie. „Ale čo si počnú poľskí roľníci, až k nim zrazu dorazia Rusi na tankoch? Zablokujú hranicu s plagátmi?“ Ironicky sa spýtala vicepremiérka.

Podľa predsedu finančného výboru ukrajinského parlamentu Danyla Hetmanceva sa incident na hraniciach s ničením obilia už netýka politiky a biznisu, ale „nachádza za hranicami ľudského chápania dobra a zla“.

Portál RBK-Ukrajina pripomenul tiež tvrdenia námestníka poľského ministra pôdohospodárstva Michala Kolodziejczaka, že do Poľska nemenované firmy doviezli 330 000 ton ukrajinského obilia za šesť miliárd zlotých (približne 1 380 000 000 eur), pričom najlacnejšia ukrajinská pšenica vlani stála 51 zlotých (asi 12 eur) za tonu, čo podľa námestníka bolo dvadsaťkrát pod poľským prahom rentability.