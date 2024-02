Mongolský exprezident si vystrelil z Putina. Ukázal starú mapu, kde je z Ruska iba fliačik

Môžu mať Mongoli územné nároky voči Rusku? Nič také síce nehrozí, ale keby sa riadili logikou Kremľa, mohli by to skúsiť. Ruský prezident Vladimir Putin totiž často tvrdí, že samostatná Ukrajina vlastne neexistuje, a dokladá to starými mapami, kde tento štát celkom chýba alebo pokrýva len kúsok územia. Bývalý mongolský prezident Cachjagín Elbegdordž mu to však teraz vrátil. Ukázal mapu Mongolskej ríše z 15. storočia, kde Rusko takmer nevidieť.