Pápež dal svojej vlasti prvú svätú. Vatikán tvrdí, že modlitby viedli k zázračnému uzdraveniu

Pápež František prichádza do Baziliky svätého Petra, kde svätorečil Mamu Antulu.

Žene, ktorá žila v 18. storočí, katolícka cirkev prisudzuje dva zázraky. Prvý sa stal podľa Svätej stolice v roku 1905. „Išlo o nevysvetliteľné uzdravenie vážne chorej mníšky Rosy Vaninovej v dome duchovných cvičení, ktorý založila Mama Antula," napísala agentúra AP.

Druhý prípad sa spája s rokom 2017. Argentínčan Claudio Perusini dostal mŕtvicu. Jeden biskup poradil príbuzným, aby modlitbami prosili Mamu Antulu o zázrak. Perusini ešte utrpel aj infarkt. „Mal poškodené viaceré časti mozgu, zlyhávali mu orgány. Lekári si nemysleli, že prežije, a keby nezomrel, zostal by vo vegetatívnom stave alebo by mal malú nádej viesť normálny život, čo súviselo s neodstrániteľnými zraneniami mozgu," uviedla webová stránka americkej konferencie biskupov.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Natacha Pisarenko Argentína, svútá Maria Antonia de Pazová y Figueroaová (oveľa známejšia ako Mama Antula) žila v 18. storočí.

Pivo domácej výroby pre pápeža

Za modlitby k Mame Antule sa prihováral dokonca pápež František. Ako bolo možné, že sa dozvedel o zúfalom stave obyčajného smrteľníka v Argentíne, ktorá je vzdialená od Ríma viac ako 11¤500 kilometrov? Obaja sa poznali. Perusini sa pred mŕtvicou naposledy stretol s Františkom v roku 2014, keď bol medzi veriacimi, ktorí k nemu prišli na generálnu audienciu. Priniesol mu pivo domácej výroby, pápež sa zlatistému moku veľmi potešil.

Perusini sa zoznámil s Jorgem Mariom Bergogliom, ako znie občianskeho meno Františka, keď ešte v rodnej Argentíne pôsobil ako farár. Prvýkrát sa videli, keď prišiel na vysviacku kostola. Bergoglio nechcel, aby veriaci, ktorí pricestovali z iného mesta, odchádzali s prázdnym žalúdkom. „Urobil obrovskú omeletu z tridsiatich vajíčok a každému z nej servíroval," prezradil Perusini pre rozhlasovú stanicu Radio2. Odvtedy sa kontakt medzi nimi neprerušil.

Stala sa darom argentínskeho ľudu i celej cirkvi

Keď sa František dopočul, že Perusini sa nachádza na pokraji smrti, zobral do ruky telefón. Jeho matka v prvej chvíli nemala chuť prijať hovor, pretože sa obávala, že volajú z nemocnice, aby jej oznámili tragickú správu.

Urobil to za ňu príbuzný. „Povedal jej, že to nie je nemocnica, ale pápež. Rozprávali sa spolu pol hodiny," napísal denník La Nación. Samozrejme, že odmietnuť radu pápeža, aby sa rodina modlila k Mame Antule, bolo z pohľadu matky Perusiniho nepredstaviteľné. Jej syn sa uzdravil a spolu s ním priletela do Vatikánu na svätorečenie.

Za hranicami Argentíny bola Mama Antula v podstate neznáma až do roku 2013, keď po neočakávanej abdikácii Benedita XVI. konkláve zvolilo Bergoglia. František začal o svojej rodáčke hovorievať katolíckym duchovným i radovým veriacim. „Stala sa darom argentínskeho ľudu i celej cirkvi," zdôraznil počas svätorečenia. Katolícke médiá prízvukujú, že jej životný príbeh je inšpiratívny aj v súčasnosti, keď veľa ľudí uprednostňuje mamon pred duchovnom.

Malá matka v jazyku domorodých obyvateľov

Mama Antula sa narodila v roku 1730. Pochádzala z bohatej rodiny a bola pôvabná, želaného ženícha by si našla ľahko. Rodičom však povedala, že sa nikdy nevydá, a pätnásťročná úplne podľahla viere v Boha. Už v tomto mladom veku sa pridala k jezuitom. Robievala duchovné cvičenia, vítaný bol u nej každý, či boháč, alebo žobrák. Zomrela vo veku 69 rokov.

Mimochodom, dom duchovných cvičení, ktorý založila a v ktorom sa v roku 1905 nevysvetli­teľne uzdravila zmienená mníška Rosa Vaninová, stojí v Buenos Aires dodnes.

Prvá Argentínčanka vyhlásená za svätú bola nízka svojou postavou, ale veľká srdcom. Meno Mama Antula znamená v preklade malá matka. Prezývka pochádza z kečuánčiny, čo je jazyk indiánskeho etnika v Južnej Amerike.