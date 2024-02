ONLINE: Syrskyj rokoval o vojenských plánoch na rok 2024, Rusi sa snažia využiť v boji sovietsku taktiku

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 721 dní Nemecké húfnice aj americké Bradley hľadajú ruských nepriateľov Video

6:23 Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že v utorok zostrelili Ruskom vypálenú riadenú strelu s plochou dráhou letu smerujúcu k prístavu Odesa na juhu Ukrajiny. Úlomky rakety poškodili niekoľko budov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Strelu typu Ch-59 odpálili ruské stíhačky z oblasti nad Čiernym morom smerom na mesto, uviedla ukrajinská armáda. Úlomky poškodili niekoľko budov, zranenia však nik neutrpel.

Útok sa odohral popoludní, čo bolo nezvyčajné, píše DPA a dodáva, že Rusko obyčajne raketami, riadenými strelami či dronmi zvyčajne útočí počas noci.

6:20 Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) ukrajinský vojenský pozorovateľ Konstantin Mašovec informoval, že ruské sily sa pokúšajú obnoviť manévere na bojisku prostredníctvom sovietskej teórie hĺbkového boja na rýchle prelomenie obrany, ale zatiaľ majú problémy s jej použitím kvôli ukrajinským schopnostiam. Teória hĺbkového boja je produktom sovietskeho operačného umenia vyvinutého v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Kľúčové operačné princípy tejto teórie sú stále platné v modernej vojne, píše ISW a ruská armáda by mohla obnoviť manéver na bojisku a prekonať ukrajinskú obranu, ak by dokázala úspešne naplánovať a vykonať vojenské kampane. To isté by však mohla využiť aj ukrajinská armáda, keby bola dostatočné zásobená zbraňami a vybavením od spojencov.

Znamená to útočiť na niekoľkých frontoch všetkými prostriedkami, delostrelectvom, náletmi a útokmi do tyla nepriateľa v kombinácii s čelnými útokmi na prelomenie obrany. Mašovec poznamenal, že súčasné obmedzené schopnosti ruských síl, konkrétne vo vedení účinnej protibatériovej paľby, úderov na ciele v operačnej hĺbke, utajovaní koncentrácie síl pred nepriateľom a v boji proti ukrajinskej technologickej parite, bránia ruským silám dosiahnuť potrebné prekvapenie, prelomiť ukrajinské línie a viesť hĺbkové bojové operácie.

Mašovec tiež uviedol, že ruskému vojenskému veleniu sa nedarí implementovať určité technologické inovácie do operačného plánovania, vrátane kladenia mín na diaľku, rozsiahlych operácií dronov, velenia a riadenia či komunikácie využívajúcej moderné technológie. Ukrajinské schopnosti brániť sa sú však závislé od vojenskej pomoci zo Západu, pričom väčšinu z nej môžu poskytnúť len Spojené štáty, uviedol inštitút ISW.

6:15 Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov a novovymenovaný veliteľ ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj rokovali o vojenských plánoch Kyjeva na rok 2024 s najvyšším veliteľom ozbrojených síl NATO v Európe a veliteľom skupiny bezpečnostnej pomoci Ukrajine, uviedol podľa agentúry Reuters Umerov na Facebooku.

Syrskyj, ktorý viedol ukrajinské pozemné sily od roku 2019, bol minulý týždeň povýšený na hlavného veliteľa ozbrojených síl, keďže vojna s Ruskom sa blíži k tretiemu roku. Nahradil Valerija Zalužného.

Umerov vo svojom príspevku na Facebooku uviedol, že on a Syrskyj mali „jasný a vecný rozhovor“ s generálom Christopherom Cavolim a generálporučíkom Antoniom Agutom.

„Diskutovali sme o našich vojenských plánoch na rok 2024,“ povedal Umerov. „Hlavný veliteľ oznámil priority. Medzi ne patrí optimalizácia štruktúry ozbrojených síl, skvalitnenie výcviku našej armády, doplnenie existujúcich brigád a vytvorenie nových, zabezpečenie pravidelných dodávok zbraní a výstroja“.

Zúčastnené strany tiež diskutovali, že Ukrajina potrebuje viac vybavenia pre elektronický boj s ruskými bezpilotnými lietadlami a o dôležitosti rotácie vojakov na frontových líniách, uviedol Umerov bez poskytnutia akýchkoľvek podrobností.