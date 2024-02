Aliancia dáva na armádu stále viac. Stoltenberg očakáva, že 18 členov NATO vydá obranu dve percentá HDP

Severoatlantická aliancia má 31 členských štátov.

Stoltenberg: Žijeme v nebezpečnom svete, ale Slovensko sa môže spoľahnúť na NATO Video Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v Bratislave. / Zdroj: FB Úradu vlády SR

Podľa neho sa budú ministri obrany NATO vo štvrtok zaoberať najmä prípravou júlového summitu vo Washingtone a budú tiež rokovať o ďalšej podpore Ukrajiny. „Je potrebné ďalej navýšiť produkciu munície,“ povedal šéf NATO. Ocenil výsledok nedávneho summitu EÚ, kde šéfovia štátov a vlád jednomyseľne schválili balík dlhodobej finančnej pomoci Ukrajine vo výške 50 miliárd eur.

Generálny tajomník NATO tiež spomenul, že očakáva, že o ďalšej pomoci Ukrajine čoskoro rozhodne aj americký Kongres. „Nie je to charita, je to investícia do našej vlastnej bezpečnosti,“ povedal Stoltenberg.

Americký Senát v utorok schválil návrh zákona o pomoci Ukrajine, Izraelu a Taiwanu vo výške 95,3 miliardy dolárov, ktorého prijatie už skoro štyri mesiace požaduje americký prezident Joe Biden. Návrh by však stále mohol naraziť v Snemovni reprezentantov, ktorej republikánsky predseda Mike Johnson sa stavia proti tomuto plánu.

Stoltenberg dnes opäť vyzdvihol statočnosť ukrajinských vojakov. „Aj keď ofenzíva z minulého roka nedosiahla také výsledky, aké sme očakávali, Ukrajinci boli schopní útočiť aj za ruskými líniami, čo ukazuje schopnosti ukrajinských vojakov,“ uviedol.

Šéf NATO dostal od novinárov niekoľko otázok na nedávne vyhlásenia bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorý cez víkend pred svojimi priaznivcami naznačil, že by USA pod jeho vedením neprišli v prípade napadnutia Ruskom na pomoc spojeneckým krajinám, ak tie by v rámci NATO nedávali dosť peňazí na vlastnú obranu. Stoltenberg znovu zopakoval, že podobné vyjadrenia podkopávajú bezpečnosť spojencov. „NATO už po dobu 75 rokov bráni vojenským útokom. Sme tu, aby sme chránili našich spojencov a zabránili vojne,“ povedal.

Silné NATO je podľa Stoltenberga dôležité nielen pre Európu, ale aj pre Spojené štáty. Vďaka Severoatlantickej aliancii majú USA tri desiatky spojencov, ktorí vždy bojovali po boku amerických vojakov, zdôraznil. „Kritika, ktorá teraz zaznieva, sa netýka NATO, ale toho, že spojenci neprispievajú dosť na NATO, čo je oprávnená poznámka,“ uviedol. Práve to však podľa neho členské štáty teraz menia a prispievajú na obranu oveľa viac. Napríklad v roku 2014 vydávali dve percentá HDP na obranu len tri členské štáty. „Len spoločne sme silnejší a môžeme zabrániť útokom,“ dodal Stoltenberg na tlačovej konferencii pred štvrtkovým rokovaním aliančných ministrov obrany.