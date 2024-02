Povedie to k masakru, varuje OSN. Krajiny napomínajú Izrael, aby neútočil na Rafah

Izraelský útok na mesto Rafah v južnom Pásme Gazy by mohol viesť k „masakru“, varoval námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátor núdzovej pomoci Martin Griffiths. Palestínčania v Pásme Gazy podľa jeho slov trpia v dôsledku „útoku, ktorý nemá obdobu vo svojej intenzite, brutalite a rozsahu" a následky invázie do Rafahu môžu byť katastrofické. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rafah na hranici Pásma Gazy s Egyptom mal pred vojnou, ktorú vyvolal útok militantov z hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, okolo 250-tisíc obyvateľov, no po izraelských príkazoch na evakuáciu sa jeho populácia zvýšila na odhadom 1,5 milióna. Mnohí ľudia žijú v stanoch v zúfalých podmienkach a nemajú kam ísť. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa pritom zaviazal, že porazí militantov z Hamasu, ktorí sa v meste skrývajú, a Izrael v ostatných dňoch na Rafah viackrát letecky zaútočil, čo si vyžiadalo desiatky obetí.

Griffiths v nezvyčajne ostrom vyhlásení uviedol, že viac ako milión ľudí je „natlačených v Rafahu a hľadia smrti do tváre“. Civilisti v meste nemajú dostatok jedla ani prístup k liekom a nemajú ani bezpečné miesto, kam by sa mali uchýliť, zdôraznil. Ako dodal, izraelská invázia by „nechala už aj tak krehkú humanitárnu operáciu na prahu smrti“.

Diplomati z poverenia politických lídrov pracujú na podmienkach novej eventuálnej dohody, do holandského Haagu zamierili príbuzní držaných izraelských rukojemníkov, ktorí sa chystajú podať podnet na Medzinárodný súdny dvor (ICJ) proti Hamasu. Väčšina medzinárodného spoločenstva vo väčšej či menšej miere apeluje na izraelskú vládu, aby nedávala armáde pokyn na pozemnú inváziu do Rafahu na juhu Pásma Gazy.

Pri izraelských vojenských operáciách v Pásme Gazy v priemere denne zomierajú stovky Palestínčanov, z toho podľa úradov pod kontrolou Hamasu mnoho civilistov, a v Rafahu sa teraz ukrýva väčšina tých, ktorí pred vojnou ušli z iných častí husto obývanej oblasti. Počet obetí podľa dnešnej bilancie palestínskych úradov stúpol na 28.567. Možné blížiace sa rozšírenie bojov do Rafahu, ktoré by pravdepodobne trvali aj napriek moslimskému pôstnemu mesiacu Ramadán, a ešte viac tak pobúrili arabský svet, zvyšuje tlak na tých, ktorí sa usilujú o uzavretie novej dohody o prímerí.