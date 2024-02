Izraelské letectvo spustilo rozsiahlu vlnu úderov na Libanon, ako odvetu. Hlásia mŕtvych

Stanica Al-Džazíra informovala o najmenej troch civilných obetiach izraelských náletov na juhu Libanonu a na sociálnych sieťach sa predovšetkým na protiizraelsky zameraných profiloch začali šíriť videá ukazujúce údajné následky leteckých úderov.

Na izraelské základne na severe krajiny podniká už niekoľko mesiacov útoky šiitského hnutia Hizballáh, ktoré sa však k najnovšiemu incidentu zatiaľ nevyjadrilo. Izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir naznačil, že raketový útok z dnešného rána považuje za vyhlásenie vojny.

Izrael je vo vojne. Na túto chvíľu cvičil s Američanmi Video Po útoku teroristov z Hamasu USA vyslali k Izraelu lietadlovú loď Gerald R. Ford. Izrael s Američanmi dlhodobo cvičí práve na takéto situácie. Tento rok to boli napríklad manévre Juniper Oak. / Zdroj: IDF

Šéf izraelskej záchrannej služby Eli Bin povedal, že telo mŕtvej ženy záchranári našli, keď prehľadávali domy poničené raketami v meste Safed, napísal server The Times of Israel. Tamojšia nemocnica prijala na ošetrenie osem ľudí, ktorých raketový útok zranil. Jeden z nich je vo vážnom stave.

Izraelská armáda uviedla, že zaznamenala niekoľko raketových útokov, ktoré mali za cieľ jej základňu v Safede. Armáda podľa svojho vyhlásenia rovnako podnikla v odvete útoky na odpaľovacie stanovište rakiet.

„Toto nie je len niekoľko kvapiek (rakiet), toto je vojna,“ napísal Ben Gvir na sieti X, podľa webu The Times of Israel so svojou „typickou bojovnosťou“. Minister dodal, že je na čase zmeniť prístup k situácii na libanonskej hranici. Kvôli incidentu dnes Ben Gvir rovnako požiadal o stretnutie s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Minister spoločne s ďalšími zástancami tvrdej línie kritizoval izraelskú koncepciu udržiavania palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy ako „stabilizačné sily“. Táto chyba podľa neho viedla k teroristickým útokom zo 7. októbra.

Od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom podniká na sever Izraela raketové útoky libanonského šiitského hnutia Hizballáh, ktorého podporovateľom je Irán. Hizballáh sa však k dnešnému úderu zatiaľ neprihlásil.