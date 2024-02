Francúzsky prezident rozhodol, že polícia nesmie ublížiť historickej duši Paríža

Dočasné vysťahovanie bukinistov súviselo s tým, že otvárací ceremoniál olympiády sa vôbec prvýkrát uskutoční mimo štadióna. Organizátori pripravili veľkolepú šou na brehoch rieky, ktoré lemujú stánky nielen s knihami, ale aj so starými mapami, pohľadnicami a litografiami. Úrady rozhodli, že bezpečnostný perimeter zasiahne aj bukinistov. „Debny sú miesta, kde sa dajú ukryť zbrane alebo ešte v horšom prípade výbušniny,“ varoval vtedy podľa novín Le Parisien parížsky policajný prefekt Laurent Nuňez.

Bukinisti však nerezignovali. Spísali petíciu, podporilo ju veľa intelektuálov, na ich stranu sa dokonca pridala prestížna Francúzska akadémia, ktorá je obdobou Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Pouličné antikvariáty v Paríži sú najväčším trhoviskom kníh v celej Európe. Predstavujú nielen jeden z kultúrnych symbolov mesta, ale celej krajiny galského kohúta. „Sú súčasť metropoly podobne ako katedrála Notre Dame. Existujú tu viac ako 400 rokov, mali by sa dostať na zoznam UNESCO (organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru),“ citovala agentúra AP jedného z bukinistov.

Niektorí si pomohli slovnou hračkou so slávnou katedrálou, aby si okoloidúci všimli ich nesúhlas s plánovaným vysťahovaním počas olympijských hier. Keď večer zatvorili debny s literatúrou, kriedou na ne napísali Notre Drame (naša dráma), aby poukázali na svoj nesúhlas. Bukinisti pritom tvrdili, že radnica nebrala na nich ohľad, pretože sa domnievajú, že jej príjmy z ich biznisu nie sú závratné.

Vedenie mesta sa pokúsilo otupiť odpor predajcov ponukou, že im uhradí všetky náklady so sťahovaním a potom so spätnou montážou stánkov. Tí však namietali, že mnohé z nich sú už aj sto rokov staré, debny, ku ktorým majú srdcový vzťah, by sa mohli poškodiť. Radnica nepochodila ani s návrhom, že im dočasne poskytne náhradné priestory pod otvoreným nebom v inej časti mesta. Bukinisti reagovali odmietavo s tvrdením, že tam príde veľmi málo kupujúcich.

Radní páni by to možno mali ľahšie, keby nad prechodným vysťahovaním mávli rukou tí, ktorých sa to netýkalo. „Mesto počítalo s tým, že dočasne uzatvorí 45 percent stánkov,“ poznamenal denník Le Figaro, čo je približne 400 pouličných antikvariátov. Lenže ostatní bukinisti prejavili solidaritu s nahnevanými kolegami, nenašiel sa ani jeden, ktorý by súhlasil so zmenou počas olympijských hier. Až do polovice tohto týždňa sa zdalo, že staré knihy sa toto leto na nejaký čas z nábrežia Seiny vytratia.

Do sporu však neočakávane zasiahol Emmanuel Macron. „Pretože konštatoval, že neexistuje nijaké konsenzuálne riešenie, prezident republiky požiadal ministra vnútra a policajného prefekta Paríža, aby spolok bukinistov zostal zachovaný, aby nikto nebol premiestnený,“ citovala agentúra AP z vyhlásenia Elyzejského paláca. Podľa novín Le Monde zdroj z Macronovho okolia zdôraznil, že prezident chcel prejaviť náležitú pozornosť skutočnosti, že bukinisti tvoria žijúce dedičstvo hlavného mesta Francúzska.

Otvárací ceremoniál olympiády sa uskutoční 26. júla. Kým športovci budú potom zápoliť o zlaté medaily, bukinisti môžu predpokladať, že z ich predaja sa stane zlatá baňa. Do Paríža prídu státisíce fanúšikov z celého sveta a nepochybne sa medzi nimi nájdu bohatí, ktorí s radosťou minú veľa peňazí v pouličných antikvariátoch.