Bude z Nemecka vojenská veľmoc? Zveľaďuje armádu a posilňuje zbrojenie

Dva roky po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu, začína Nemecko meniť stratégiu. Obavy z toho, že by sa vojna mohla preniesť na Západ, a neistota, či by si USA po prípadnom víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách plnili záväzky v rámci NATO, spôsobili, že sa európske štáty väčšmi sústreďujú na svoju obranu. Aj keď väčšina Nemcov už neverí, že by Ukrajinci dokázali zvíťaziť, rozhodli sa ešte viac zbrojiť, aby im pomohli a súčasne sa pripravili na možnú vojnu.