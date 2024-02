Súčasný americký prezident Joe Biden je skúsenejší a predvídateľnejší ako jeho predchodca Donald Trump, povedal v rozhovore šéf Kremľa Vladimir Putin podľa agentúry TASS. Na otázku, kto by bol na čele Spojených štátov pre Rusko lepší, Putin odvetil, že Biden. Moskva je podľa slov ruskej hlavy štátu pripravená spolupracovať s kýmkoľvek, koho si Američania túto jeseň do Bieleho domu zvolia.

Rusko sa sťažuje na Vytrvalého obrancu NATO Video Zdroj: NATO

„Je to skúsenejší, predvídateľnejší človek, je to politik starej formácie,“ povedal na adresu súčasného demokratického prezidenta USA Bidena šéf Kremľa v rozhovore s novinárom kanála Rossija-1 Pavlom Zarubinom. „Budeme však spolupracovať s akýmkoľvek americkým lídrom, ktorému vysloví americký národ dôveru,“ dodal šéf Kremľa.

Čítajte viac Reuters: Washington odmietol Putinov návrh na prímerie na Ukrajine

O Trumpovi Putin povedal, že má vlastný názor na to, ako by sa mali vyvíjať vzťahy Washingtonu s jeho spojencami, keď podľa ruskej štátnej agentúry komentoval „súčasnú nespokojnosť“ v Európskej únii v súvislosti s možným návratom Trumpa do funkcie prezidenta USA.

Čítajte viac Darček pre Putina? Exminister obrany USA pre Pravdu: Trump by odišiel z NATO

Spojené štáty aj Rusko tento rok čakajú prezidentské voľby. Kým v Rusku je za víťaza marcového hlasovania vopred považovaný Putin, Spojené štáty čaká v novembri súboj, v ktorom sa podľa predpokladov opäť stretne Trump s Bidenom.

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video Americký exprezident Donald Trump prišiel s bizarným a nebezpečným vyhlásením. / Zdroj: C-SPAN

Čítajte viac Môže Trump spôsobiť zánik NATO? Európu by nechal napospas Rusku

Trump cez víkend vyvolal pobúrenie prejavom na predvolebnom mítingu. Vyhlásil v ňom, že ako prezident raz varoval lídra nešpecifikovanej aliančnej krajiny, že USA by jej v prípade ruského útoku neprišli na pomoc, ak nebude dávať dostatočné peniaze na obranu. Údajne vtedy dodal, že by Rusko „povzbudzoval, nech si robí, čo len, do čerta, chce“, pričom príbeh prezentoval ako ukážku svojho úspešného nátlaku na spojencov ohľadom vojenských rozpočtov.