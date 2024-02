Američanky aj po znásilnení musia rodiť. Rozhodnú interrupcie prezidentské voľby?

V júni 2022 dovolil Najvyšší súd v USA, aby si jednotlivé štáty upravili zákaz interrupcií po svojom. Výsledkom je takmer 65-tisíc tehotenstiev spojených s násilným pohlavným stykom. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnili v magazíne Americkej lekárskej asociácie.



Zákaz v 14 štátoch

Tých 65-tisíc neželaných tehotenstiev zahŕňa 14 štátov, ktoré prakticky úplne zakázali interrupcie. V deviatich je potrat povolený len v prípade, že je to absolútne nevyhnutné pre záchranu života matky. V piatich platí výnimka pre obete znásilnenia, ale ukazuje sa, že lekári sa veľmi opatrne stavajú k vykonávaniu potratov bez ohľadu na okolnosti. Boja sa totiž prípadných právnych následkov.

Okrem toho je v týchto štátoch celkovo obmedzený prístup k interrupciám, teda ich v podstate ani nemá kto vykonávať. Ženy, ktoré chcú ísť na potrat, často musia cestovať niekam inam. Je to problém najmä pre chudobnejšie Američanky, ktoré si to neraz nemôžu dovoliť. Zároveň sú však ženy z týchto sociálne slabších vrstiev zvyčajne viac ohrozené sexuálnym násilím.

„V 14 štátoch, ktoré zaviedli úplný zákaz potratov, sme odhadli, že 519 981 dokonaných znásilnení bolo spojených s 64 565 teho­tenstvami počas štyroch až 18 mesiacov platnosti zákazov,“ napísali autori štúdie. Až 26 313, teda 45 percent týchto tehotenstiev, bolo v Texase. V 14 štátoch, ktorým sa venoval výskum, sa v priemere mesačne vykoná len 10 legálnych potratov.

Fanatickosť odporcov interrupcií dobre ilustruje nedávna debata, ktorá sa odohrala v Senáte štátu Missouri. Demokrati tu predložili návrh, aby potraty boli povolené v prípade znásilnenia a incestu. Reakcie republikánov?

„Boh je dokonalý. Boh nerobí chyby. A z nejakého dôvodu dovolí, aby sa to stalo – zlé veci sa stávajú,“ komentovala podľa denníka St. Louis Post Dispatch návrh konzervatívna štátna senátorka Sandy Crawfordová.

Ešte s čudnejšími „argumentmi“ prišiel jej kolega Bill Eigel, ktorý sa v Missouri uchádza o post guvernéra.

„Chcete obnoviť inštitúciu potratov, aby deti mohli podstupovať interrupcie v štáte. Jednoročné dieťa potom môže ísť na potrat,“ vyhlásil počas diskusie na adresu demokratov Eigel. Kritici hneď republikánovi pripomenuli, že očividne v škole chýbal na hodinách biológie a že jeho vyhlásenie je absolútne obscénne.

Motivácia pre voličov

Prístup k interrupciám, reprodukčné práva a práva žien sú témy, ktoré môžu výrazne zarezonovať v prezidentskej kampani. Američania si budú vyberať šéfa Bieleho domu už 5. novembra. Je takmer isté, že to bude súboj medzi republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom a súčasným demokratickým vládcom Oválnej pracovne Joeom Bidenom.

Prvý politik sa chváli, že je to jeho zásluha, že štáty môžu zakazovať interrupcie, lebo na Najvyšší súd dostal konzervatívnych sudcov. Biden zase tvrdí, že chce súčasný stav zvrátiť. Zároveň však čelí kritike, že keď mala jeho strana väčšinu v Senáte a Snemovni reprezentantov, mohol tlačiť na zákon, ktorý by interrupcie umožnil na federálnej úrovni.

Podľa expertky na politickú komunikáciu Diany Carlinovej si republikáni aj demokrati uvedomujú, aká dôležitá môže byť táto debata. Príkladom je rok 2022. Len niekoľko mesiacov po rozhodnutí Najvyššieho súdu sa vtedy konali voľby do Kongresu. Republikáni očakávali, že sa im podarí ovládnuť obe jeho komory. Nakoniec však z toho bola len väčšina v Snemovni reprezentantov, no nie v Senáte. A horší výsledok súvisel so snahou republikánov potraty zakázať.

„V deň volieb podľa prieskumov voliči v kľúčových štátoch ako Michigan a Pensylvánia označili potraty – nie infláciu alebo kriminalitu – za najdôležitejšiu otázku v strednodobom horizonte. Červená vlna (červená je tradične farba republikánov, pozn. red.) sa nekonala. Namiesto toho demokrati získali kreslo v Senáte a republikáni výrazne zaostali za očakávaniami, keď ledva získali späť Snemovňu. Demokrati si tiež udržali viacero postov guvernérov, od Wisconsinu po Oregon,“ zanalyzoval v decembri 2022 situáciu portál Politico.

Podobne to vidí Carlinová. "Niekoľko štátov vrátane Kansasu, kde žijem, dokonca odmietlo zákaz potratov v júni 2022. Interrupcie budú motivovať voličov oboch strán. Tá, ktorá to lepšie dokáže využiť, by mohla blížiace sa voľby vyhrať. Mladých voličov je veľa a potraty sú jednou z tém, ktorá ich motivuje ísť k urnám, ale iba vtedy, ak dokážu túto otázku priamo spojiť s právomocami prezidenta a jeho vplyvom na ochranu prístupu k interrupciám,“ vysvetlila Carlinová.