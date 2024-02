Poľskí farmári protestovali vo Vroclave, dopravu ochromili stovky traktorov. Polícia proti nim zasiahla

„Farmári počas demonštrácie odpálili petardy a dymovnice. Na mieste zasahovala polícia. Roľníci ostro protestovali pred zastúpením Európskej komisie. Vstup do budovy chránili policajti, ktorí sa snažili upokojiť situáciu, ale farmári po nich celý čas hádzali vajíčka,“ poznamenal Onet. Usporiadateľ podľa portálu následne demonštráciu rozpustil.

Polícia ohlásila, že demonštrácia je rozpustená, ale poľnohospodári nereagovali. Zablokovali kľúčové dopravné uzly v meste, napísal denník Gazeta Wyborcza na svojom webe.

Do Vroclava podľa TVN 24 vošli tri stovky traktorov, ktoré prišli pred zastúpenie Európskeho parlamentu a ďalšie úrady. Protest sťažil dopravu v metropole Dolného Sliezska. Komplikácie sa začali už ráno a potrvajú zrejme až do neskorého popoludnia.

Poľnohospodári protestujú proti politike EÚ a prílivu lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny. Niektorí farmári prišli do Vroclava demonštrovať s pohrebným vencom, sviečkami a rakvou, ktoré podľa nich symbolizujú stav poľského poľnohospodárstva, napísala Gazeta Wyborzca. Sľubovali, že ich do Vroclava príde až 4-tisíc, a to nielen z Dolného Sliezska. Organizátori avizovali, že na proteste bude aj viac ako 500 traktorov.

Roľníci požadujú, aby sa EÚ zriekla „zeleného“ plánu, tzv. Green Dealu, ktorý má predstavovať reakciu na klimatické zmeny, a tiež zmenila spoločnú poľnohospodársku politiku.

„Nie je možné, aby úradníci v Bruseli rozhodovali, ako máme hospodáriť s pôdou a ako vyrábať potraviny. Požadujeme okamžité uzavretie hraníc s Ukrajinou,“ povedal Emil Lemański, hovorca protestujúcich poľnohospodárov. Tí pred kanceláriou EP zanechali balík slamy so svojimi požiadavkami a traktory s hnojom.