Česko hľadá spojencov pre poľnú nemocnicu pre Gazu. Fungovala by na lodi

Česká republika má vojenské kapacity a teraz hľadá spojencov, ktorí by sa zapojili do vyslania poľnej nemocnice pre obyvateľov Pásma Gazy. Na rokovaní ministrov obrany NATO v Bruseli to dnes uviedla česká ministerka Jana Černochová. Podľa nej to ale rozhodne nie je akcia, do ktorej by išla Česká republika sama.