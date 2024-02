Dúhová vlajka nad Aténami. Niovi bude mať v gréckom rodnom liste dve mamy

"Kto je matka?" pýtali sa lekári. "Obe sme," odpovedali. "To nie je právne možné," znel verdikt. S plačúcim dvojročným dievčatkom smela v ordinácii zostať len tá, čo ju porodila. Pred jej partnerkou zabuchli dvere. Ponižovanie a vylúčenosť sa pre páry rovnakého pohlavia v Grécku končí. Parlament v Aténach vo štvrtok hlasuje o zákone, ktorý im dá nielen právo zosobášiť sa, ale aj adoptovať dieťa.

Grécko, kde sa takmer 90 percent obyvateľov hlási k prísne konzervatívnej ortodoxnej cirkvi, v zrovnoprávnení gejov a lesbičiek s heterosexuálnymi pármi, o ďalší stupeň predbehlo Slovensko, ktoré čoraz viac zaostáva za európskymi štandardmi. Atény pritom už bezmála desať rokov umožňujú párom rovnakého pohlavia uzatvárať registrované partnerstvá, čo je na Slovensku stále tabu.

Pre Viktoriu Kalfakiovú a jej partnerku Christinu Leimoniovú traumatizujúci zážitok z detskej ambulancie nebol jediným prípadom, keď ich rodičovský vzťah k malej Niovi narazil na grécke zákony. Dcéra sa im narodila v Anglicku, kde obe Grékyne spolu roky žili a vďaka liberálnym zákonom sa v Británii aj zosobášili. Na tamojšej klinike asistovanej reprodukcie Niovi počali. „Je skutočným spoločným výtvorom,“ cituje denník Guardian Viktoriu, ktorá vynosila embryo stvorené s Christininho oplodeného vajíčka.

Pred niekoľkými mesiacmi ale grécke veľvyslanectvo v Londýne odmietlo uznať rodný list ich dcéry, pretože na ňom boli mená dvoch matiek. „Doviedlo ma to k slzám,“ hovorí Viktoria, ktorá už vyše 15 rokov žije s Christinou. „Bol to traumatický pocit, že ako pár rovnakého pohlavia nie ste len menejcenní, ale podľa zákona i bezmocní. Vtedy Christina povedala, že budeme musieť bojovať za ochranu našich práv.“

Tento boj sa teraz víťazne uzatvára. Parlament v Aténach symbolicky na Valentína začal rokovať o reforme rodinného práva a po štvrtkovom hlasovaní sa má Grécko stať 21. štátom Európy, 16. v EÚ a 37. na svete, ktorý uznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Medzi pravoslávnymi krajinami ide o absolútne prvenstvo.

„Konečne budeme nielen právne uznané ako partnerky v manželstve, ale aj jednotlivo ako rodičia… Predtým by Christina nemala prístup k našej dcére, keby sa mi niečo stalo. Niovi by poslali do opatrovateľského ústavu," teší sa z nového zákona Viktoria Kalfakiová.

Návrh prevratného zákona predložila do parlamentu vláda Kyriakosa Mitsotakisa, predsedu stredopravej Novej demokracie (ND). Jeho strana je súčasťou europarlamentnej frakcie európskych ľudovcov spolu s KDH, ktorej predseda Milan Majerský vlani označil LGBTI „ideológiu“ za „pliagu“.

Mitsotakis tento sľub zaradil už do svojho programu pred parlamentnými voľbami, ktoré vlani na jeseň ND s prehľadom vyhrala. Práve s týmto argumentom teraz zmietol zo stola návrhy, aby sa o zrovnoprávnení manželstiev gejov a lesieb s heterosexuálmi rozhodlo v referende.

„Pre neho neexistujú žiadni neviditeľní ľudia s menšími právami ako majú ostatní,“ povedal o premiérovi Akis Skertsos, štátny minister, ktorý zákon predkladal. „Krajiny, ktorým sa darí udržiavať rovnováhu medzi ekonomickou prosperitou a osobným šťastím, sú tie, ktoré uprednostňujú občianske slobody a právny štát,“ citoval ho Guardian.

Foto: SITA/AP, Michael Varaklas Greece Same Sex Marriage Podporovatelia zákona legalizujúceho manželstvá osôb rovnakého pohlavia čakajú 15. februára 2024 na aténskom centrálnom námestí Syntagma, ako dopadne hlasovanie v gréckom parlamente.

To, že Mitsotakis nepodlieha predsudkom, predviedol už pred piatimi rokmi, keď za svojho hlavného ekonomického poradcu vymenoval Alexisa Patelisa, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii. Dovtedy takúto vysokú funkciu v Grécku nezastával žiaden gej či lesba, aspoň nie po coming oute.

V búraní stereotypov postúpila ešte o krok ďalej hlavná opozičná strana. Ľavicová SYRIZA si vlani na jeseň za predsedu zvolila Stefanosa Kasselakisa. Práve hlasy Kasselakisovej strany, ako aj podpora stredoľavicového zoskupenia PASOK, dávali Mitsotakisovi vopred záruku, že revolučný zákon v parlamente presadí. Líder ND tak svojim poslancom, medzi ktorými viacerí netajili výhrady k miere liberalizácie rodinného práva, mohol sľúbiť, že v tejto otázke nebude presadzovať stranícku disciplínu. Nový zákon odmietli v parlamente podporiť len tri malé krajne pravicové strany a komunisti.

Zákon umožní homosexuálnym párom uzatvárať sobáše i spoločne mať a osvojovať si deti. Prizná tiež grécke občianstvo deťom, ktoré sa gréckym jednopohlavným párom narodili v zahraničí, a to aj v prípade, že ich vynosila náhradná matka. Tieto deti, rovnako ako všetky ostatné, získajú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie i dedičské práva.

Na území Grécka však pre páry rovnakého pohlavia naďalej nebude legalizované náhradné materstvo. To zostáva povolené len pre zosobášené heterosexuálne páry s problémami s plodnosťou. „Vláda nedopustí, aby sa ženy stali strojmi na výrobu detí,“ načrtol podľa webu rádia NPR Mitsotakis červenú líniu pre svoje liberálne reformy.

O novom zákone sa nepodarilo dosiahnuť celospoločenskú zhodu. Uplynulú nedeľu na aténskom námestí Syntagma pred budovou parlamentu proti nemu domonštrovalo asi tisíc päťsto ľudí. V chrámoch sa čítal odsudzujúci pastiersky list.

Foto: SITA/AP, Yorgos Karahalis Kyriakos Mitsotakis Líder gréckych konzervatívcov Kyriakos Mitsotakis v nedeľu 25. júna 2023 vyjadril radosť, že drvivým víťazstvom v parlamentných voľbách - druhých za posledných päť týždňov - získal silný mandát na transformáciu svojej krajiny

„Táto legislatívna iniciatíva odsudzuje deti, aby v budúcnosti vyrastali v rodinách bez otcov či matiek a v prostredí, kde panuje zmätok v rodičovských úlohách,“ citovala z posolstva synody gréckej pravoslávnej cirkvi agentúra AP. Biskup z Pirea označil homosexualitu za smrteľný hriech. V rozhovore pre Skai TV tiež tvrdil, že vyvoláva rakovinu a ohromenému reportérovi, ktorý naznačil pochybnosti, poradil: „Vygooglite si to a uvidíte.“ Arcibiskup z Kréty zase vyhlásil, že homosexuálne páry vychovávajú traumatizované deti. Titulné strany pravicových bulvárnych denníkov si robili posmech z homosexuálnych rodínin a o novom zákone písali, že je „obludný“.

Na parlamentnej pôde tiež zaznievali nevraživé prejavy. Líder krajne pravicovej strany Spartiates (Sparťania) naliehal na poslancov ND, aby hlasovali proti, lebo v opačnom prípade vraj „otvoria okno pedofilom.“

Premiér Mitsotakij ale homofóbne útoky odmietol. Argumentoval tým, že nový zákon niekomu pomôže a nikomu neublíži. „Nová úprava zaručí niektorým ľuďom ďalšie práva, a iným žiadne práva nezoberie,“ citoval ho web denníka Kathimerini.

Posledné prieskumy naznačili, že tesná väčšina Grékov myšlienku manželstiev osôb rovnakého pohlavia akceptuje. Túto zmenu nálad tradične konzervatívnej gréckej spoločnosti v parlamentnej diskusii spomenul aj štátny minister Skertsos. „O zmene nerozhodujeme v tejto snemovni,“ povedal podľa denníka Kathimerini. „Už sa to stalo… Spoločnosť sa mení a rozvíja aj bez povolenia parlamentu.“