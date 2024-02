Gaza bude podľa zástupcu OSN potrebovať nový Marshallov plán. Škody vyčíslil na 20 miliárd dolárov

Na okraj rokovaní v Ženeve Kozul-Wright poznamenal, že škody spôsobené terajším konfliktom v Pásme Gazy sú už štyrikrát väčšie ako počas sedemtýždňovej vojny v roku 2014. „Hovoríme o 20 miliardách dolárov, ak by to skončilo teraz,“ povedal.

Odhad je podľa Kozula-Wrighta založený na satelitných snímkach a ďalších informáciách z bojiska. Na upresnenie čiastky by ale podľa neho bolo potrebné do Pásma Gazy poslať expertov.

Video Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra.

Predstaviteľ OSN zároveň podotkol, že obnova Pásma Gazy bude vyžadovať obdobu Marshallovho plánu, ktorým Američania po druhej svetovej vojne pomáhali v hospodárskej rekonštrukcii západnej Európy.

Minulý mesiac UNCTAD uviedla, že by mohlo trvať až do konca storočia, kým by sa ekonomika v Pásme Gazy vrátila na úroveň pred konfliktom, a to za predpokladu, že by vojna ihneď skončila.

Proti Hamasu vedie Izrael vojnu od 7. októbra, keď palestínski ozbrojenci prenikli z Gazy do izraelského pohraničia, kde povraždili viac ako 1 200 ľudí a ďalších 253 uniesli.

Izraelská odveta si podľa úradov v Gaze ovládaných Hamasom doteraz vyžiadala životy najmenej 28 663 Palestín­čanov a na 68 395 Palestín­čanov bolo pri masívnom bombardovaní a pozemnej operácii zranených.

Tieto údaje, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, nemožno nezávisle overiť. Podľa viacerých expertov ale viac-menej zodpovedajú skutočnosti.