Proces s Trumpom v kauze podplácania sa začne koncom marca. Zasahovanie do volieb, tvrdí advokát

Americký exprezident Donald Trump počas súdu v New Yorku 15. februára 2024

Trumpovi právnici toto rozhodnutie kritizovali a tvrdili, že ich klient sa bude musieť zúčastňovať na procese v tom istom čase, keď sa usiluje získať republikánsku nomináciu v novembrových prezidentských voľbách. Trumpov právny zástupca Todd Blanche to označil za úplné zasahovanie do volieb.

Trumpa vlani v marci obžalovali v 34 bodoch z falšovania obchodných dokumentov a podplácania pornoherečky a ďalšej ženy počas predvolebnej kampane v roku 2016.

Exprezident v apríli pred súdom vyhlásil, že je nevinný. Neskôr oznámil, že podal žalobu na svojho bývalého právnika Michaela Cohena za porušenie náležitostí vo vzťahu právnika a klienta.

Cohen tvrdí, že zariadil platbu 130-tisíc dolárov pre pornoherečku Stormy Daniels výmenou za to, aby počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s Trumpom.

Exprezident čelí viacerým súdnym konaniam a obžalobám v celkovo 91 bodoch v štyroch rôznych štátoch USA, napísal denník The New York Times. Trumpovi právnici sa usilujú posunúť začiatok pojednávaní do obdobia po novembrových prezidentských voľbách.

On sám všetky tieto kauzy označuje za vykonštruované a politicky motivované pokusy, ktoré majú prekaziť jeho opätovnú prezidentskú kandidatúru, respektíve znovuzvolenie.

V štáte Georgia Trump čelí žalobe za snahy zvrátiť výsledky volieb z roku 2020. Súdny proces v prípade rovnakej obžaloby v štáte Washington sa mal začať 4. marca. Posunuli ho však, pretože odvolací súd rozhoduje, či sa na Trumpa v tomto prípade vzťahuje prezidentská imunita.

Bývalý americký prezident je obvinený aj z trestných činov týkajúcich sa zaobchádzania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a nepravdivých vyhlásení. Súdne pojednávanie sa koná v americkom štáte Florida.

Exprezident je okrem toho obvinený aj v občianskom súdnom spore v New Yorku z toho, že v priebehu rokov nadhodnotil majetok svojho realitného impéria, aby získal lepšie podmienky na pôžičky a poistenie. V kauze sú obvinení aj jeho synovia Donald Trump Junior a Eric Trump.