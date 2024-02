Vo väzenskom tábore zomrel hlavný kritik Kremľa Alexej Navaľnyj. Zavraždili ho, tvrdia Putinovi kritici

Navaľnému po prechádzke prišlo nevoľno a stratil vedomie. Lekári podnikli všetko, aby ho oživili, ale bezvýsledne. Konštatovali potom jeho smrť, citoval denník Kommersant na svojom webe z vyjadrenia väzenskej služby.

„Zdravotníci ústavu prišli okamžite na miesto a boli privolaní aj záchranári. Vykonané boli všetky potrebné resuscitačné opatrenia, avšak bez pozitívnych výsledkov. Príčiny smrti sa zisťujú,“ uviedla väzenská služba.

Server Meduza napísal, že podľa zdroja prokremeľskej televízie RT bola príčinou smrti krvná zrazenina. Pripomenul, že pred dvoma dňami Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová oznámila, že opozičný politik bol opäť poslaný za trest na samotku, už po dvadsiatysied­mykrát.

Navaľného spolupracovníci uvádzajú, že nie sú schopní potvrdiť či vyvrátiť jeho smrť, právnici sú podľa Navaľného hovorca na ceste do väznice.

Ruský prezident Vladimir Putin bol informovaný o úmrtí Navaľného, uviedol prezidentov hovorca Dmitrij Peskov. Kremeľ podľa neho nemá informácie o príčine úmrtia, napísala agentúra TASS.

