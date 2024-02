VIDEO: Zabijacké drony majú ďalšie využitie. Na Ukrajine padajú z neba protitankové míny

Ukrajinský dron sa vznesie do vzduchu a hľadá si cieľ v podobe ruských okupantov. Po istom čase ho zameria a zhodí naň bombu. Takéto videá z vojny kolujú po internete pomerne často. No jedno z posledných, ktoré zverejnilo na sociálnej sieti Twitter (X) ukrajinské ministerstvo obrany, je predsa len trochu neobvyklé.



Ukazuje totiž, ako dron na nepriateľa zhadzuje protitankovú mínu. Samozrejme, tá by za normálnych okolností bola ukrytá v teréne a čakala by, kým na ňu narazí tank či obrnené vozidlo. No v tomto prípade Ukrajinci jej použitie postavili doslova na hlavu.

Ukrajinci dronmi zhadzujú na Rusov protitankové míny

„Protitanková pozemná mína spadla z neba? Áno, ukrajinské vojnové technológie to umožňujú,“ skomentovalo video ukrajinské ministerstvo obrany a jeho autorstvo pripísalo 117. mechanizovanej brigáde.

Milióny dronov

Zverejnené zábery sú len malou ukážkou toho, ako bezpilotné stroje umožňujú vo vojne robiť veci, ktoré boli doteraz takmer nepredstaviteľné alebo minimálne mimoriadne zriedkavé. Začiatkom februára ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil vytvorenie samostatnej časti ozbrojených síl, ktorá sa výslovne zameriava na využitie bezpilotných systémov.

"Toto nie je otázka budúcnosti. Skôr to musí priniesť konkrétne výsledky vo veľmi krátkom čase. Tento rok musí byť rozhodujúci v mnohých aspektoch. A jednoznačne na bojisku. Bezpilotné systémy preukázali svoju účinnosť na pevnine, oblohe i moriach,“ citovala agentúra Reuters Zelenského. Vlani v decembri hlava štátu oznámila, že Ukrajina chce v roku 2024 vyrobiť milión dronov.

Ukrajinské drony verzus Rusi: kto zvíťazil?

Vo štvrtok Británia a Lotyšsko informovali, že vytvorili koalíciu, ktorá Kyjevu pomôže získať ďalšie drony.

„Spojené kráľovstvo naďalej robí všetko, čo je v jeho silách, aby poskytlo Ukrajine to, čo potrebuje. Tento rok zvýšime našu pomoc na 2,5 miliardy libier (2,93 miliardy eur) a zaviazali sme sa, že poskytneme 200 miliónov libier (234 miliónov eur) na výrobu bezpilotných lietadiel, čím sme sa stali najväčším dodávateľom dronov na Ukrajine. Som hrdý na to, že môžem oznámiť, že Spojené kráľovstvo a Lotyšsko budú spoločne viesť medzinárodnú koalíciu na vybudovanie životne dôležitých spôsobilostí bezpilotných lietadiel na Ukrajine,“ povedal britský minister obrany Grant Shapps.

"Budeme pracovať na dosiahnutí cieľa dodať jeden milión bezpilotných lietadiel na Ukrajinu,“ zdôraznil lotyšský šéf rezortu obrany Andris Spruds.

Ukrajinci lovia Šáhidy, drony Rusov nesmú preletieť cez obranu

Zbrane budúcnosti

"Zabijacké drony priekopnícky používané na Ukrajine sú zbraňami budúcnosti. Vo vojne menia rovnováhu medzi ľuďmi a technológiou,“ napísal na adresu bezpilotných strojov magazín Economist.

Ten uviedol, že nasadenie dronov, najmä tých najlacnejších, ktoré sa dajú vyrábať masovo, ponúka doposiaľ nevídanú kombináciu v histórii konfliktov. Bezpilotné stroje sú presné a zároveň môžu byť ich zásoby v ideálnom prípade až prebytkové.

"Naša správa ukazuje, ako počet FPV dronov (zobrazujú operátorovi bojisko z kamery stroja) pozdĺž frontovej línie narastá. Sú to malé, lacné, výbušninami naložené stroje upravené z bežných modelov pre spotrebiteľov. Sú dôvodom, prečo je život vojaka na bojisku ešte nebezpečnejší. Tieto drony vkĺznu i do tankových veží alebo do zákopov. Pred zásahom vyčkávajú a potom prenasledujú svoj cieľ. Za ich nasadenie platí ťažkú daň pechota aj obrnené sily,“ skonštatoval Economist.