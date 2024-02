Bol umlčiavaný, otrávený, väznený. Kto bol najvýraznejší Putinov nepriateľ Alexej Navaľnyj?

Navaľnyj bol prvýkrát odsúdený v roku 2013, a to za spreneveru v drevárskej firme Kirovles na nepodmienečný trest päť rokov odňatia slobody. Napriek rozsudku skončil druhý vo voľbách moskovského starostu s 27,4 percentami hlasov. Súd potom nariadil nový proces, ktorý sa skončil päťročnou podmienkou. Právoplatný rozsudok mu podľa ruských zákonov zabránil kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2018.

Video Na proteste v Moskve zatkli lídra opozície Alexeja Navaľného (Archívne video)

V decembri 2014 dostal Navaľnyj za spreneveru 27 miliónov rubľov francúzskej kozmetickej firmy Yves Rocher podmienečný trest odňatia slobody v trvaní 3,5 roka, jeho bratovi Olegovi súd uložil rovnako dlhý trest, avšak nepodmienečný. Firma pritom tvrdila, že neutrpela žiadnu škodu a Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) zistil vtedajší proces nespravodlivým, za čo Rusko vyplatilo Navaľnému odškodnenie.

Hoci bol pod drobnohľadom bezpečnostných zložiek, podarilo sa mu zorganizovať viacero protestov proti Putinovi a vláde. Tvrdil, že „každý by mal bojovať s režimom 15 minút denne“.

Čítajte aj Vo väzenskom tábore zomrel hlavný kritik Kremľa Alexej Navaľnyj. Zavraždili ho, tvrdia Putinovi oponenti

Ruské úrady Navaľného opäť uväznili v januári 2021, a to hneď po návrate z Nemecka, kde sa liečil z otravy bojovou látkou novičok. Oponent režimu obvinil z otravy Kremeľ. Moskva obvinenia odmietla a spochybnila aj samotný fakt otravy. Zadržaný bol z dôvodu, že podľa úradov porušil pravidlá predtým uloženého podmienečného trestu za podvod na kozmetickej firme Yves Rocher. Súd ho následne kvôli tomu uväznil zhruba na 2,5 roka nepodmienečne. EÚ kvôli otrave Navaľného uvalila na Rusko sankcie, Moskva potom zverejnila vlastný sankčný zoznam s menami predstaviteľov EÚ. Navaľnyj držal na čas vo väzení hladovku.

Foto: SITA/AP Navaľnyj Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj na zábere zo 7. júna 2022 na videu, ktoré poskytla ruská federálna väzenská služba, v súdnej sieni v ruskom Vladimirove.

Ďalší proces s Navaľným sa začal vo februári 2022 priamo vo väznici. Prokuratúra požiadala ruský súd, aby Navaľnému uložil ďalší trest 13 rokov väzenia za podvod a pohŕdanie súdom. Podľa obžaloby použil na osobné účely stovky miliónov rubľov prevedené do rôznych fondov vrátane Navaľného Fondu boja s korupciou, ktorý úrady medzičasom zakázali ako extrémistickú organizáciu. V marci toho istého roku ho súd konštatoval vinným z podvodu a z pohŕdania súdom a poslal ho na deväť rokov do väzenia.

Navaľnyj sa postavil pred súd znovu vlani v júli. A to priamo vo väznici IK-6 s najprísnejším režimom Melechovo v ruskej Vladimirskej oblasti, kde si odpykával predchádzajúci trest. Obvinený bol zo založenia a financovania extrémistickej organizácie, z výziev k extrémizmu, zo zapojenia maloletých do páchania nebezpečnej činnosti a z „rehabilitácie nacizmu“. Agentúra AFP vtedy napísala, že ďalší väzenský proces s Navaľným ilustruje ovzdušie represií uprostred ruskej agresie proti Ukrajine. Prokuratúra neskôr požiadala súd, aby Navaľnému vymeral ďalších 20 rokov za mrežami. Vlani 4. augusta ho súd za extrémizmus poslal na 19 rokov do väzenia. Západní činitelia verdikt odsúdili a vyzvali na opozičné prepustenie.

Navaľnyj bol z väznice v ruskej obci Melechovo pred vlaňajšími Vianocami prevezený do väzenskej kolónie v meste Charp v Jamaloneckom autonómnom okruhu na Sibíri, kde ho hneď po odchode z karantény zavreli na samotku. Kruté podmienky v trestaneckej kolónii Poljarnyj volk (Polárny vlk), ktorá sa nachádza asi 60 kilometrov za polárnym kruhom, sarkasticky komentoval začiatkom januára na sociálnej sieti Telegram.

Čítajte aj Navaľného zavreli do Polárneho vlka: Revenant? Mŕtva kobyla by tu za 15 minút zmrzla. Potrebovali by ste slona

Navaľnyj sa narodil 4. júna 1976, vyštudoval právo na moskovskej Univerzite priateľstva národov a neskôr finančníctvo na akadémii pri ruskej vláde. Absolvoval tiež polročné štúdium na americkej Yaleovej univerzite. Na svoju prezentáciu hojne využíval sociálne siete.

Navaľnyj býval občas kritizovaný za svoju nacionalistickú minulosť, napríklad spoluzaložil hnutie Národ, ktoré sa ostro stavalo proti imigrantom z Kaukazu a s nimi spájanej kriminalite. Do ruskej politiky vstúpil v roku 2000 v radoch liberálnej strany Jabloko Grigorija Javlinského, z ktorej bol ale v roku 2007 vylúčený práve za nacionalistické postoje.

Podľa serveru Gazeta.ru sa Navaľnyj v začiatkoch podieľal na organizovaní nacionalistických pochodov, ktoré sa začali konať pri príležitosti Dňa národnej jednoty. K repertoáru týchto pochodov patrili heslá proti imigrantom, násilie a občas aj hajlovanie. Navaľnyj sa kontroverzných pochodov v minulosti pravidelne zúčastňoval. V roku 2014 v rozhlasovej stanici Echo Moskvy povedal, že ruská anexia Krymu síce je porušením medzinárodného práva, ale „realita je taká, že Krym je súčasťou Ruska“. Za nacionalistu označil Navalného aj bývalý český prezident Miloš Zeman.

Po vylúčení z radov liberálnej opozície sa Navaľnyj zameral na kritiku korupcie. Kupoval akcie pološtátnych koncernov, ako je plynárenský obor Gazprom, ropná spoločnosť Rosnefť alebo vplyvná banka VTB, aby sa ako menšinový akcionár aj v súdnych bitkách domohol prístupu k informáciám o hospodárení. Následne na blogu písal o nepravostiach, spreneverách a korupcii.

Navaľnyj skončil niekoľkokrát na kratší čas vo väzení, vrátane väzenia domáceho, a to kvôli organizovaniu nepovolených demonštrácií. Zaoberal sa tým aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý rozhodol o odškodnení pre Navaľného. Súdy tiež zakázali činnosť fondov a štábov spojených s Navaľným pre ich extrémistickú činnosť. Niekoľkých jeho spolupracovníkov odsúdili aj na vysoké tresty väzenia.

Čítajte aj Pre Navaľného 19 rokov? Kritici Kremľa: Putin je nejaký optimistický, čo sa týka svojho zdravia

V októbri 2021 udelil Európsky parlament Navaľnému Sacharovovi cenu za slobodu myslenia. Ocenil ho za odvahu v boji za slobodu, demokraciu a ľudské práva.