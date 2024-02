ONLINE: Avdijivka je v ruských rukách. Syrskij oznámil stiahnutie ukrajinských vojakov z mesta

3:00 Ukrajinské jednotky sa po mesiacoch bojov stiahli z Avdijivky v Doneckej oblasti, aby neboli obkľúčené, uviedol v sobotu na facebooku hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj. Informujú o tom agentúry DPA a Reuters, podľa ktorej je to najväčšia zmena na fronte od mája 2023, keď Rusi po dlhých krvavých bojoch dobyli Bachmut.

„Na základe operačnej situácie v okolí Avdijivky, aby sme sa vyhli obkľúčeniu a zachovali životy a zdravie vojakov, som sa rozhodol stiahnuť naše jednotky z mesta a prejsť do obrany na výhodnejších líniách,“ uviedol vo vyhlásení Syrskyj.

„Naši vojaci dôstojne plnili svoju vojenskú povinnosť, robili všetko pre to, aby zničili najlepšie ruské vojenské jednotky, spôsobili nepriateľovi značné straty na živej sile i technike,“ napísal tiež a vyjadril presvedčenie, že sa ukrajinské jednotky do tohto mesta vrátia.

Už v piatok veliteľ zoskupenia ukrajinských síl generál Oleksandr Tarnavskyj informoval o tom, že sa ukrajinskí vojaci stiahli z opevnenej pozície na juhovýchode Avdijivky. To spolu s ďalšími správami z miesta podľa denníka Ukrajinska pravda ukazovalo na to, že sa ukrajinské jednotky po mesiacoch bojov sťahujú postupne z celého mesta, ktoré je prakticky kompletne zničené.

Tarnavskyj k aktuálnej situácii na sieti Telegram uviedol, že „v situácii, keď nepriateľ postupuje po mŕtvolách vlastných vojakov s prevahou desať ku jednej, za neustáleho bombardovania, je to jediné správne riešenie“.

2:55 V bavorskom hlavnom meste v sobotu druhým dňom pokračuje Mníchovská bezpečnostná konferencia, s prejavmi vystúpia okrem iného nemecký kancelár Olaf Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. S hlavou ukrajinského štátu sa plánuje stretnúť tiež český prezident Petr Pavel.

Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá trvá takmer dva roky, je jednou z hlavných tém trojdňovej konferencie. Očakáva sa, že o ruskej agresii popri Scholzovi a Zelenskom budú hovoriť aj generálny sekretár NATO Jens Stoltenberg alebo estónska premiérka Kaja Kallasová.

Napoludnie pred hostí konferencie predstúpi šéf čínskej diplomacie Wang I. Médiá špekulujú, že Wang by mohol prejav využiť na zblíženie Číny so Západom. Vzťahy Pekingu so západnými štátmi sú teraz skôr napäté, Čína navyše udržiava veľmi úzke väzby s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Prezident Pavel, ktorý Českú republiku v Mníchove zastupuje, popoludní organizuje tlačovú konferenciu. Na nej chce hovoriť o podrobnostiach rokovaní, na ktorých sa v Mníchove zúčastnil.