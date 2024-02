Maďarsko môže už čoskoro schváliť žiadosť Švédska o vstup do NATO, povedal Orbán

Maďarský parlament by mohol už koncom mesiaca schváliť žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Podľa agentúry Reuters to dnes vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko je poslednou krajinou, ktorá doteraz švédsku žiadosť o členstvo v NATO neratifikovala.