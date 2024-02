Čo zmení smrť Navaľného a čo dobytie Avdijivky? Odpovedá expert

Náhlu smrť Alexeja Navaľného mnohí označujú za vraždu. Ako ju vnímate vy?

Prirodzene, je to vražda. Vražda nie ako jednorazový akt. S najväčšou pravdepodobnosťou nezomrel v dôsledku konkrétneho prípadu násilia. Zabíjali ho postupne, posledné štyri roky. Najskôr sa ho pokúsili otráviť, potom ho posadili za mreže, vyrubili mu dlhý trest, ktorý v ďalšom procese ešte predĺžili. Poslali ho do neľudských podmienok trestaneckej kolónie za polárnym kruhom a 27-krát ho zavreli do trestného izolátora. Chceli zlomiť jeho vôľu, ale namiesto toho mu podlomili zdravie. Spolu s dôsledkami otravy to muselo skôr či neskôr viesť k fatálnemu koncu. Štátna moc si toho musela byť vedomá a napriek tomu pokračovala v tejto sadistickej likvidácii človeka.

Mohol Putin nariadiť vraždu Navaľného vo väzení?

Nemyslím si, že by vydal konkrétny slovne vyjadrený príkaz, že Navaľného treba zabiť. Ale všetkým bolo jasné, že ruský režim skôr či neskôr vyšle krajine a svetu signál, že žiadnu opozíciu v Rusku viac nestrpí. Bez Navaľného bude môcť Kremeľ ľahšie uskutočňovať svoju politiku. Treba vidieť aj kontext – v Rusku likvidujú akúkoľvek opozíciu. V posledné dni sme videli vynesenie rozsudku nad ideológom ľavicových síl. Vo väzení sa ocitli aj ďalší ľavicoví politici, nehľadiac na to, že podporovali Putinovu vojnu proti Ukrajine. Represie už zasahujú popri liberálnych aj ľavicových a nacionalistických politických aktivistov sily. Igorovi Girkinovi Strelkovovi vyrubili štyri roky väzenia. Na otázku, či Putin vydal príkaz na skoncovanie s Navaľným, odpoveď nepoznáme. Jasne ale vidíme, že politika likvidácie akejkoľvek opozície, nielen ideologickými ale aj fyzickými prostriedkami pokračuje.

Opýtam sa trocha inak: Rozhodol podľa vás Putin o tom, že kým bude pri moci, tak Navaľnyj sa na slobodu živý nedostane?

Myslím si, že to bolo jasné. Bolo to vidieť už na tom, ako Navaľnému v ďalších procesoch zvyšovali trest – dali mu 9 rokov, potom to predĺžili na 19 rokov. Bolo zrejmé, o čo ide tomuto režimu, že Navaľnyj pri Putinovi živým na slobodu nevyjde.

Zmení sa po Navaľného smrti Putinov režim?

V principiálnom zmysle nie. Putin nebude vládnuť inak. Jeho režim má niekoľko opôr. Prvou bola ideologická, pretože pomerne veľa ľudí počúvalo, čo hovorí a páčilo sa im, čo robí. Mal hospodársku oporu a aj čisto represívnu. Hospodárska opora nesporne bude časom slabnúť, pretože vojna nezávisle na účinnosti sankcií štát vyčerpáva. Bude mať čoraz menej zdrojov na to, aby si kupoval lojalitu ľudí. .V takých situáciách sa zvyčajne zosilňujú represie. Tento režim pristúpil k represiám už pomerne dávno, od návratu Putina do Kremľa v roku 2012. Teraz, keď za posledné dva roky veľká časť potenciálnej opozície odišla z krajiny, bude ľahšie zosilniť represie. Pretože ľudia schopní organizovať odpor v Rusku prakticky nezostali. Tí, ktorí teraz nesú kvety k živelne vznikajúcim pietnym miestam pri pamätníkoch obetí politických represií, sú nesporne hrdinovia. Ale je ich málo a na nejaké organizované akcie nie sú schopní. Režim to pomerne ľahko potlačí a túto emocionálnu vlnu prečká.

Je ešte vôbec priestor na to, aby represie zosilneli?

Politológovia sa zhodujú, že režim sa stále nachádza v štádiu akýchsi selektívnych, individuálnych represií. Počty prenasledovaných ľudí v absolútnych číslach sú za posledné dva roky hrozivé, ale v pomere k celkovej populácii ešte nie sú také významné. Otázkou je, či režim prejde od selektívnych represií k masovým. To si s istotou netrúfam predpovedať. Predpokladám len, že istý čas ešte potrvá štádium individuálnych represií. Bude ich ale viac a štát k nim bude pristupovať bez akýchkoľvek škrupulí.

Navaľnyj zomrel mesiac pred hlasovaním, ktorým sa chce Putin na ďalších šesť rokov zabetónovať v Kremli. Ovplyvní to nejako tzv. voľby?

V zásade nie. Pretože je jasné, že opozične naladení ľudia nemajú možnosť hlasovať za žiadneho zo štyroch kandidátov – ani Putina ani jeho technických sparingpartnerov. Potom, čo k voľbám nepripustili opozičného politika Borisa Nadeždina, ich jediná dilema spočíva v tom, ako vyjadriť svoj občiansky postoj. Teoreticky ešte môžu hlasovať proti všetkým a pokaziť svoj volebný lístok. Trocha tak skomplikujú snahy o falzifikáciu výsledkov. Krajina sa delí na tých, ktorí budú v každom prípade hlasovať za Putina alebo kandidátov jemu podriadenej parlamentnej opozície, a ľudí, ktorí hlasovať nepôjdu. Ale koľko ich bude, to sa zjavne nedozvieme. Lebo falzifikácie pomôžu vykázať splnenie kremeľského plánu: 80 percent hlasov za Putina pri 80-percentnej účasti. Výsledok môže byť aj vyšší, keďže azerbajdžanský prezident nedávno dostal 92 percent a nevylučujem možnosť, že Kremeľ vytýči úlohu priblížiť sa tejto cifre.

Navaľnyj je mŕtvi, Vladimir Kara-Murza, Iľja Jašin a ďalší poprední odporcovia režimu si odpykávajú dlhoročné tresty za mrežami. Nájde si opozícia nového lídra?

Pre ruskú demokratickú opozíciu je to veľmi bolestivý problém. Je ťažké vybrať si lídra, ktorý by ju zjednocoval. Takou postavou bol Boris Nemcov, ktorý sa pred deviatimi rokmi stal obeťou atentátu. Na rozdiel od neho Navaľnyj už nedokázal spojiť celú opozíciu, ktorej jednotlivé prúdy v zahraničí stále rozdeľujú rôzne spory, ale ho všetci aspoň rešpektovali. Úmrtie Navaľného ich v emocionálnej rovine na istý čas spojí, ale úprimne povedané neverím, že sa im podarí nájsť jedného spoločného lídra. Tým skôr, že svoje spory v zahraničnom exile vedú čoraz väčšmi odtrhnutí od ruskej reality. Diskutujú o nejakých programoch pre budúce demokratické Rusko. Bolo by to v poriadku, keby to nerobili v bezvýchodiskovej situácii, keď nič iné robiť nemôžu. Režim veľmi dobre chápal, čo robí, keď zabíjal Navaľného. V blízkej budúcnosti ho podľa mňa nik nedokáže zastúpiť.

Spomnuli ste Nemcova. Po jeho vražde vyšli do ulíc desiatky tisíc Rusov, teraz iba zopár stoviek. Je to dôkaz toho, že Putinovi sa podarilo svojich odporcov definitívne zastrašiť a umlčať?

Kým pred deviatimi rokmi boli ešte 50-tisícové pochody možné, dnes už nie sú. Nevieme presne, koľko opozične naladených ľudí z krajiny za posledné dva roky odišlo, v každom prípade ale ide o státisíce. Revolucionárov v akejkoľvek krajine a dobe nebýva veľmi veľa. Ak státisíce opozične naladených Rusov opustili krajinu, tak jednoducho fyzicky ich doma nezostalo dosť na to, aby predstavovali nejakú silu. V krajinách, kde teraz žijú, mnohí vyšli do ulíc, čo je tiež dôležité, ale nie je to to isté, ako keby to spravili doma. Tí, čo zostali v Rusku, sú zastrašovaný. Ruské súdy dnes posielajú odporcov Putina a vojny na 25 či 27 rokov za mreže, čo sú tresty, aké od stalinských čias nemali obdobu.

Nahráva Putinovej domácej dominancii aj vojna?

Putinovi sa podarilo časť potenciálne opozičného elektorátu pritiahnuť na svoju stranu. Na ľudí, ktorí by za iných okolností išli protestovať, pôsobí propaganda: „Krajina je v ohni, napadli nás, vedieme národnooslobod­zovací zápas“. Časť ľudí je náchylná prijať, že nie je čas na protesty keď Rusku hrozí vojnová porážka, ako im tvrdia. Je to strašná, a pritom lživá, voľba. A v týchto podmienkach si zvolia to, čo chápu ako vlasteneckú povinnosť.

Bude mať smrť Navaľného nejaký vplyv na vojnu na Ukrajine, a tiež na spojencov Kyjeva, na pomoci ktorých už badať únavu.

Vnútri Ruska bude vplyv minimálny. Mnohí pozorovatelia predpovedali, že vplyvom vojny režim čochvíľa padne, ale úprimne povedané, náznaky toho stále nevidno. Z vojny ruská vláda spravila prioritu a treba priznať, že zatiaľ sa jej darí zabezpečovať pre front dostatok živej sily i munície. Možno by sa to dalo robiť lacnejšie a efektívnejšie, ale celkovo sa vytýčené úlohy plnia. Čo sa týka spojencov Kyjeva, od nich vždy – po vražde Anny Politkovskej, Borisa Nemcova i teraz, keď zabili Alexeja Navaľného – počujeme rovnakú záplavu vyhlásení, že ruský režim za to zaplatí. Uvidíme, ako tie slová naplnia. V minulosti ich nie vždy nasledovali činy. Západ vrátane Európy sa už priblížil k maximu možných sankcií, všetky ďalšie situáciu nebudú zásadne meniť. Obávam sa, že kalkulácie Putinovho režimu na to, že od Západu už nehrozí žiadna zásadná komplikácia, mu môže vyjsť. Kremeľ hrá na to, že teraz, po smrti Navaľného, sa o tom zopár dní bude rozprávať, potom bude pohreb, ešte trocha budú rozprávať a nakoniec zostane všetko po starom. Západní spojenci už mnohé, čo mohli, dodali. Teraz sú vo fáze prokrastinácie, zdržujú rozhodnutia. Myslím si, že tí ľudia na Západe, ktorí chápu, že Ukrajine treba pomáhať, robia maximum, čo sa dá. A tí ľudia, ktorí s tým nesúhlasia, budú robiť to, čo chcú. Vidíme to vo viacerých krajinách. Veľmi vyhranený postoj má aj slovenský premiér. A s touto pozíciou podľa mňa smrť Navaľného nič nespraví.

Deň po úmrtí Navaľného Rusi dobyli Avdijivku. Aký vplyv na ďalší priebeh vojny na Ukrajine bude mať víťazstvo agresora v tejto dlhej a krvavej bitke?

Pred zhruba desiatimi mesiacmi Rusi dobyli Bachmut. Ešte predtým mnohí predpovedali, že to bude zvrat vo vojne. Nič také dramatické sa ale nestalo. Avdijivka bola možno o niečo dôležitejším uzlom, ten kto ju ovláda, má pod kontrolou aj širšie okolie. Nie je to však Stalingrad. Je len bod na mape, ktorý o osude vojny sám o sebe nerozhoduje. Hlavným problémom je, že Ukrajinci nemajú čím bojovať. Západ svoje sľuby o dodávkach munície nesplnil. Keď Ukrajina bude mať čím bojovať, tak bude schopná udržať svoje obranné línie. Pri fronte dlhom mnoho stoviek kilometrov strata jedného oporného bodu, ako je Avdijivka, nepribližuje ani nevzďaľuje koniec vojny. Konečný výsledok bude závisieť od správnej stratégii Kyjeva a od schopnosti Západu pochopiť, čo je dôležité a čo nie.

„Krásne Rusko budúcnosti“ bolo sloganom prezidentskej kampane Navaľného v roku 2017. Kedy sa toto heslo, ktoré vzápätí zľudovelo, stane skutočnosťou?

Momentálne, žiaľ, nie sú žiadne náznaky, že by sa mohlo naplniť. Ako vyštudovaný historik viem, že v dejinách mnohé krajiny po prekonaní istého bodu, odkiaľ niet návratu, degradovali. Rusko vo svojich dejinách po období prepätia niekoľkokrát upadlo do hlbokých kríz. Po vláde Ivana Hrozného prišlo obdobie smuty, ktoré uvrhlo Rusko o desaťročia späť. Po revolúcii 1917 tiež nenastalo krásne Rusko budúcnosti, ale vypukla krvavá občianska vojna. Keď z krajiny odchádzajú mnohí vzdelaní, konkurencieschopní liberálne orientovaní ľudia, tak to žiadnu svetlú budúcnosť nesľubuje. Západná politika by sa mala sústreďovať nie na to, že raz Rusko bude „krásne“ , ale musí vychádzať z toho, aké je dnes.