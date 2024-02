Požiadavky Hamasu sú nereálne, povedal Netanjahu, trvá na jeho zničení

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

„Neprestaneme, kým všetkých nezničíme,“ povedal premiér podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na Hamas. Ohradil sa pritom proti výhradám, ktoré zaznievajú aj od izraelských spojencov v súvislosti s plánovaným útokom na mesto Rafáh na juhu Gazy. Netanjahu uviedol, že odkázal americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, že izraelská armáda túto operáciu podnikne.

Netanjahu je pod silnejúcim tlakom, aby uzavrel dohodu o kľude zbraní po viac ako štvormesačnom ťažení proti Hamasu. Takýto vývoj by uľahčil prísun humanitárnej pomoci pre viac ako dva milióny Palestínčanov, pre Izrael je však hlavným zmyslom rokovania oslobodiť rukojemníkov, ktorých Hamas zadržal pri útoku na izraelské územie 7. októbra.

Izraelský veľvyslanec: Zničenie Hamasu je krok k mieru Video

Radikálne hnutie, ktoré Západ považuje za teroristickú organizáciu, však kladie aj ďalšie požiadavky. Líder jeho politického krídla Hamasu Ismáíl Haníja dnes zopakoval, že prijme iba stiahnutie izraelskej armády, zastavenie blokády Pásma Gazy a prepustenie palestínskych väzňov odpykávajúcich si dlhé tresty v Izraeli.

Netanjahu podľa TOI povedal, že len ústupky zo strany Hamasu umožnia pokrok v rokovaní. Medzitým izraelská armáda aj dnes pokračovala v bombardovaní Gazy, píše agentúra Reuters, podľa ktorej obyvatelia a zdravotníci hlásili desiatky mŕtvych a zranených. Izraelčania tiež oznámili, že zadržali 100 podozrivých pri razii v meste Chán Júnis v areáli najväčšej nemocnice, ktorá aktuálne v Gaze funguje.

Izraelská vláda už niekoľko dní avizuje, že jej pozemné operácie sa zamerajú na Rafáh, ktorý označuje za poslednú baštu Hamasu v Pásme. Humanitárne organizácie aj západní predstavitelia varujú, že takýto postup by mohol mať katastrofálne následky vzhľadom na to, že do Rafáhu pred bojmi ušiel asi milión ľudí. Biden v piatok uviedol, že dúfa, že Izrael „masívnu pozemnú inváziu“ nespustí.