ONLINE: Putin považuje dobytie Avdijivky za dôležité, Rusi 'čistia' mesto

7:00 Ruský prezident Vladimir Putin označil dobytie Avdiivky za „dôležité víťazstvo“ po tom, čo ukrajinský vojenský veliteľ v sobotu povedal, že jeho jednotky sa po mesiacoch intenzívnych bojov stiahli zo zdevastovaného mesta na východe krajiny, uviedla agentúra Reuters.

Rusko neposkytlo podrobnosti o svojich stratách v brutálnych bojoch, ale ukrajinskí predstavitelia a západní vojenskí analytici tvrdia, že boli ohromujúce, pokiaľ ide o personál a obrnené vozidlá. Putinov telegram vzdal hold vojakom, ktorí zahynuli v kampani, slovami: „Večná sláva hrdinom, ktorí padli pri plnení úloh špeciálnej vojenskej operácie!“

Hoci ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ukrajinské jednotky sú stále zakopané v mestskej koksovni, postup na Avdijivku bol najväčším pokrokom Moskvy od dobytia mesta Bachmut vlani v máji.

Rusko zrejme stále nemá plnú kontrolu nad závodom na výrobu koksu a chemikálií v Avdijivke na severozápadnom okraji mesta. Najväčší ukrajinský producent koksu pred vojnou, teraz v troskách, je poslednou baštou Avdijivky.

„Prijímajú sa opatrenia na úplné vyčistenie mesta od militantov a na zablokovanie ukrajinských jednotiek, ktoré opustili mesto a usadili sa v závode na výrobu koksu a chémie v Avdijivke,“ uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov vo videu zverejnenom na televíznom kanáli rezortu.

Konašenko tiež uviedol, že rozkaz hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Alexandra Syrského opustiť Avdijivku bol vydaný len deň po začatí nekontrolovaného úteku ukrajinských jednotiek z mesta.

„Na základe operačnej situácie v okolí Avdijivky, aby sme sa vyhli obkľúčeniu a zachovali životy a zdravie vojakov, som sa rozhodol stiahnuť naše jednotky z mesta a prejsť do obrany na výhodnejších líniách,“ uviedol vo vyhlásení Syrskyj.

„Naši vojaci dôstojne plnili svoju vojenskú povinnosť, robili všetko pre to, aby zničili najlepšie ruské vojenské jednotky, spôsobili nepriateľovi značné straty na živej sile i technike,“ napísal tiež a vyjadril presvedčenie, že sa ukrajinské jednotky vrátia do tohto mesta, ktoré malo pred vojnou okolo 32 000 obyvateľov.

V prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý pochválil svoje jednotky za „vyčerpanie“ ruských síl v Avdiivke, vyzval západných spojencov, aby zvýšili dodávky vojenskej pomoci a naznačil, že stiahnutie bolo čiastočne spôsobené nedostatkom zbraní.

„Teraz (armáda) doplní, počká na príslušné zbrane, ktorých jednoducho nebolo dosť, jednoducho je to málo,“ povedal. „Rusko má zbrane s dlhým doletom, zatiaľ čo my ich jednoducho nemáme dosť, citovala Zelenského agentúra Reuters“ V príspevku na sieti X Zelenskyj vyjadril nádej, že Kongres USA urobí „múdre rozhodnutie“ a schváli pomoc pre Ukrajinu.

Pred stratou Avdijivky v posledných dňoch varoval Biely dom, zatiaľ čo apeloval na republikánov v Kongrese, aby prestali blokovať vyčlenenie ďalších asi 60 miliárd dolárov na vojenskú a ekonomickú podporu Kyjeva. Americký prezident Joe Biden a jeho poradcovia uvádzajú, že ukrajinskí obrancovia sa kvôli tomu stretávajú s nedostatkom munície.

Biden v sobotu o situácii telefonicky hovoril so Zelenským, ktorý uviedol, že dúfa v „múdre rozhodnutie“ amerických zákonodarcov. Americký prezident v piatok povedal, že bez schválenia príslušného návrhu Spojené štáty nie sú schopné Ukrajine dodávať muníciu.

Biden sa o rozhovore so Zelenským zmienil novinárom po návšteve kostola v americkom štáte Delaware. „Dnes popoludní som hovoril so Zelenským, aby som mu oznámil, že som presvedčený o tom, že tie peniaze dostaneme,“ poznamenal s tým, že opak by bol „absurdný“ a „neetický“. „Budem bojovať za to, aby dostali muníciu, ktorú potrebujú,“ povedal tiež americký prezident.

Podľa Reuters je ovládnutie Avdijivky kľúčové pre ruský cieľ získať kontrolu nad celým východoukrajinským Donbasom. Putin navyše pred marcovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa uchádza o znovuzvolenie, môže vývoj na Ukrajine prezentovať ako svoj úspech.

6:55 Najmenej traja mŕtvi si v sobotu po ruských útokoch na mestá Kramatorsk a Kupjansk na východe Ukrajiny. Ďalší ľudia sa nezvestní, napísala v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinské úrady.

V Kramatorsku zasiahla raketa časť mesta, v ktorej sú ako obytné domy, tak priemyselné zariadenia a pripravila o život dvoch ľudí. Záchranári v mieste prehľadávajú trosky a pátrajú po ďalších možných obetiach či zranených.

V neďalekom Slovjansku ďalšia ruská raketa trafila budovu školy. Najmenej jeden človek je zrejme v jej troskách. V akom je stave, nie je jasné.

V severnejšie položenom Kupjansku si ruské ostreľovanie vyžiadalo jednu obeť, keď bol zasiahnutý dvojpodlažný dom.