V Pásme Gazy prestala fungovať druhá najväčšia nemocnica, posledná na juhu

V Pásme Gazy prestala fungovať Násirova nemocnica v meste Chán Júnis, ide o druhú najväčšiu nemocnicu v oblasti a podľa stanice Al-džazíra poslednú na juhu. Oznámili to dnes podľa agentúry Reuters miestne úrady. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vo vnútri v sobotu nachádzalo okolo 200 pacientov, z ktorých 20 vyžadovalo urgentný prevoz do iných zariadení.