Zeman podporil návrat expremiéra, ktorého označil za českého Mussoliniho

Nevraživosť sa vytratila, dvaja politickí matadori si hrkútajú. Bývalý český prezident Miloš Zeman a niekdajší predseda vlády Jiří Paroubek potvrdili, že ich ostré spory a vzájomné osočovanie sú minulosťou. Obaja sa kedysi presadili v rovnakej ľavicovej strane (každý z nich bol premiér), neskôr sa názorovo rozišli. Zeman teraz prišiel na stranícky zjazd podporiť Paroubka za nového lídra Českej suverenity sociálnej demokracie (ČSSD).

O ich opätovnom zblížení napovedalo stretnutie v lete minulého roku. Paroubek v auguste 2023 zverejnil na sociálnej sieti fotografiu so Zemanom, ktorý ho pozval do svojej kancelárie na štrúdľu.

Nový šéf ČSSD bol premiérom od apríla 2005 do septembra 2006, vo funkcii sa neudržal po prehraných voľbách. O štyri roky ich so svojou stranou síce vyhral, ale nedokázal zostaviť vládu, preto odstúpil z postu straníckeho šéfa. Neskôr sa viackrát pokúsil znovu preraziť v politike, ale viac-menej zakaždým pohorel.

Vzťahy medzi dvomi politickými veteránmi poznačili nielen myšlienkové rozbroje, ale aj urážky. V marci 2007, keď bol už Parubek v opozícii, hovoril o Zemanovi, že je samoľúby a pomstychtivý. „Vedie niekoľko týždňov otvorený boj proti mne aj proti sociálnej demokracii," vyhlásil Paroubek pri inej príležitosti. Zeman sa nahneval až tak, že sa rozhodol zo strany vystúpiť.

Keď o dva roky hodnotil dianie v sociálnej demokracii, obul sa do Paroubka tak, že ho prirovnal k niekdajšiemu talianskemu fašistickému diktátorovi. „Pripadá mi čoraz viac ako český Benito Mussolini," vyhlásil Zeman pre denník Právo a dodal o ňom, že sa správa ako papaláš.

O niekoľko rokov, keď málokto predpokladal, že aspoň jeden z nich znovu uspeje, sa Zeman blysol a, naopak, Paroubek opakovane odišiel s dlhým nosom. Kým prvý z nich bol od marca 2013 prezident (o päť rokov vyhral zase voľby), druhý si ani raz nedokázal získať dostatočnú podporu.

Paroubek v novembri 2011 založil politickú stranu Národní socialisti – Ľavica 21. storočia (neskôr používala názov LEV 21). Pokus dostať sa do Európskeho parlamentu stroskotal: jeho strana získala v roku 2014 iba 0,46 percenta hlasov. Čoskoro rezignoval na funkciu jej predsedu, tvrdil, že odchádza z politiky, aby sa mohol venovať rodine.

O tri roky po tomto volebnom debakli sa snažil o návrat do „rodnej" Českej strany sociálnodemokra­tickej. (Strana, ktorej teraz začal šéfovať, používa skratku ČSSD, pretože sociálni demokrati sa premenovali a fungujú ako SOCDEM.) Paroubek však nepochodil, lebo vedenie strany jeho prihlášku zamietlo.

Potom ako nezávislý kandidoval do Senátu, ale vo voľbách v Ostrave získal len necelých sedem percent hlasov. Ďalšia myšlienka, ako sa presadiť, skrsla v jeho hlave vo februári minulého roku: avizoval, že založí spolok Nespokojní, ktorý by mal položiť základy nového ľavicového hnutia. Napokon však oznámil, že sa chystá vstúpiť do ČSSD.

Zeman, ktorý teraz prišiel osobne podporiť Paroubka na volebný zjazd, nešetril kritikou súčasného kabinetu „Táto vláda je vláda amatérov a to je najhoršie," citoval ho server iDNES.

Paroubek zdôraznil, že ČSSD sa musí pripraviť na krajské voľby, ktoré sa uskutočnia na jeseň, za prioritu však považuje parlamentné voľby v budúcom roku. Čo sa týka vlády, zmienil sa napríklad o zahraničnej politike premiéra Petra Fialu: „Česko sa stalo trápnym pešiakom v hre veľmocí." Napriek tomu, že Paroubka podporil Zeman, s ktorým stále sympatizuje veľa Čechov aj po jeho odchode z Pražského hradu, je takmer isté, že aj ďalší politický projekt niekdajšieho premiéra čaká neúspech. ČSSD ťažko osloví taký počet, aby sa v roku 2025 dostala do Poslaneckej snemovne. Tí, čo sú nespokojní s vládnutím Fialu, jednoznačne podporujú hnutie ANO Andreja Babiša alebo krajne pravicovú stranu Sloboda a priama demokraciu Tomia Okamuru.