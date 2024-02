Expert: Trump vraví, že Rusko si môže robiť, čo chce. Vedie to k horám mŕtvych

„V podstate by som povedal, že to, čo sa deje, vyzerá ako sprisahanie Donalda Trumpa s cieľom bodnúť Európu a Ukrajinu do chrbta,“ povedal pre Pravdu Edward Hunter Christie z Fínskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy. Reagoval tak na slová amerického exprezidenta, že by nechránil krajiny NATO, ktoré nedávajú dostatok peňazí na obranu. Dokonca by povzbudil Rusko, aby si s nimi robilo, čo chce.



Americký exprezident Donald Trump hovorí, že spojencov v NATO, ktorí neplatia, môže Rusko napadnúť, jeho by to netrápilo. Ako hodnotíte takéto vyhlásenie? Niektorí ľudia hovoria, že rozhovor s predstaviteľmi aliancie, ktorý Trump v tejto súvislosti spomína, sa ani neodohral. Bývalý šéf Bieleho domu je známy tým, že je to klamár a stále si vymýšľa.

Nezáleží na tom, či sa rozhovor skutočne odohral tak, ako o ňom Trump hovorí. Povedal to totiž verejne, a preto je to teraz jeho vyhlásenie. Vyjadril svoj názor, že by nechránil európskeho spojenca, ktorý neplatí. Je to Trumpova verejná pozícia a nie je to prvýkrát, čo to spomenul. No dôležitý je aj spôsob, akým to povedal. Bolo to krutejšie a oveľa bezcitnejšie ako v minulosti. Úprimne povedané, niektorých ľudí dosť šokoval výber jeho slov, pretože pridal časť, ktorú predtým nepovedal. Teda, že by nechal Rusko urobiť si čokoľvek, čo chce. Pre Európanov je to vo všeobecnosti šokujúce. Najmä pre tých, ktorí pracujú v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti a, samozrejme, veľmi pozorne sledujú vojnu na Ukrajine. Tam vidia, čo to znamená, keď si Rusko robí, čo sa mu zachce. Vedie to k horám mŕtvych. Môžete ma v tomto citovať.

Určite budem.

Je možné, že Trump nemá normálne emócie. Azda je len trochu sociopatický. Alebo mu na Európe naozaj nezáleží. Možno sa v ňom spájajú obe tieto veci. Jasné však je, že si neberie ochranu Európy k srdcu. Znamená to, že ak sa opäť stane prezidentom, budeme v nebezpečenstve. Sme, bohužiaľ, v úplne inej fáze vzťahov medzi USA a Európou. Hovorím to ako niekto, kto predtým pracoval v NATO, a som osobne veľmi pripútaný k spojenectvu so Spojenými štátmi a mám ich veľmi rád. Amerika je starým priateľom a po mnoho desaťročí naším blízkym spojencom. Ale toto som nikdy nevidel a netýka sa to len Trumpa.

Ako to myslíte?

Uvedomte si, že je tu tiež veľký počet amerických expertov, ktorí sú zvyčajne viac z pravicového politického krídla, ale niektorí z nich sú skutočne špecialisti na zahraničnú politiku a obranu. No sympatizujú s MAGA hnutím (odvodené od Trumpovho hesla Make America Great Again – Urobme Ameriku opäť veľkou, pozn. red.). A aj títo ľudia už hovoria o Európe oveľa menej priateľsky ako predtým. Nechcem tým povedať, že budeme niekedy s Amerikou nepriatelia. Nemyslím si, že USA by robili niečo vyslovene proti Európe. Ale sú tu novovznikajúce americké MAGA elity, ktoré sa pripravujú na prevzatie moci, ak Trump vyhrá. Táto skupina ľudí nie je ako Američania, ktorých poznajú naše vlády, a diplomati vedia, čo od nich môžu čakať bez ohľadu na to, či to sú demokrati, alebo republikáni. Predtým boli v USA politici, ktorí mali skutočný pocit prepojenia s Európou a jej bezpečnosťou.

Trumpa stále obhajujú ľudia ako napríklad republikánsky senátor z Floridy Marco Rubio. Pre CNN povedal, že exprezidentove vyjadrenia o Rusku nie sú doslovné, ide mu o to, aby európski spojenci míňali viac na obranu, a tiež hovorí, že sa mu to v prvom volebnom období podarilo. Ako to vnímate?

Samozrejme, že sa Američania už desaťročia sťažujú, že Európania nerobia z hľadiska peňazí dosť pre svoju obranu. Viem to, pretože som o tom robil doktorandský výskum. Američania o tom začali hovoriť už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Takže vidím tieto argumenty v prospech Trumpa a myslím si, že ich ľudia používajú aj úprimne, ale mýlia sa. Prichádzajú s nimi politici ako Rubio, ktorý sa rozhodol, že bude naďalej podporovať exprezidenta a chce sa dostať k moci spolu s ním. Floridský senátor a klasickí americkí konzervatívci nie sú takí deštruktívni a naladení nepriateľsky voči európskym záujmom ako Trump. No v skutočnosti robia niečo, čo nie je racionálne. Iba sa snažia sami pred sebou ospravedlniť, prečo stále stoja za Trumpom.

Hovorí sa, že Rubio sa chce v prípade ďalšej republikánskej vlády stať ministrom zahraničných vecí.

Rubiova zahraničná politika bola blízka tomu, ako ju vnímal Ronald Reagan. S Trumpom to nemá nič spoločné. No Rubio šiel proti nemu a skončil ako porazený a ponížený. Tak sa prispôsobil situácii a teraz Trumpa podporuje. No problém je, že keď Rubio a jemu podobní bývalého vládcu Oválnej pracovne ospravedlňujú, prispievajú k niečomu, čo pokladám za skutočne nebezpečné.

Je ešte niečo nebezpečnejšie ako samotný návrat Trumpa do Bieleho domu?

Trump už, samozrejme, bol prezidentom a niektorí ľudia sa teraz pozerajú na jeho prvý mandát. Argumentujú, že povedal veľa šokujúcich vecí, keď robil kampaň roku 2016, a dokonca i keď bol v Bielom dome, ale správanie Ameriky zostalo celkom racionálne a spoľahlivé, a preto to bude rovnaké aj druhýkrát. Podľa mňa je to nesprávne hodnotenie a nevnímam to tak len ja. Keď sa totiž Trump po prvý raz dostal k moci, on a jeho stúpenci na to neboli pripravení. Nemal k dispozícii ľudí, ktorí by mohli obsadiť dôležité vládne pozície. A tak Trumpa obklopili politici, ktorí neprišli z jeho MAGA hnutia. Na čelo ministerstva zahraničných vecí, do Pentagonu či do CIA sa dostali tradicionalistickí republikáni, ktorí oceňujú NATO a majú veľmi negatívny názor na Rusko a tiež na Čínu. A vnímajú klasické americké hodnoty zahraničnej politiky. USA občas robia veci, ktoré sú veľmi sebecké, ale nie je to úplne na seba zameraná veľmoc a agresívna ako Rusko Vladimira Putina. Amerika sa stále snaží rešpektovať medzinárodné právo a suverenitu malých štátov. Všetky tieto veci ako Európania potrebujeme a sú veľmi dôležité. Ale s Trumpom máme niekoho, kto je úplne iný. Keď vyhrá voľby, na vysoké pozície prídu ľudia z hnutia MAGA. Trumpisti sa otvorene pripravujú na to, aby mali k dispozícii vlastné kádre. Hovorí o tom Steve Bannon, ktorý bol krátko šéfom štábu Trumpa v Bielom dome, či šéf konzervatívneho think-tanku Heritage Foundation Kevin Roberts. Vravia, že Trump roku 2017 nebol pripravený, a tak skončil s ľuďmi, ktorí neboli lojálni k jeho víziám. No ak exprezident teraz vo voľbách vyhrá, nastúpi úplne iný kabinet. Minister obrany, minister zahraničných vecí či šéf CIA prídu z MAGA hnutia. Nebude to tak, že Trumpovi bude mať kto dohovárať či ho dokonca blokovať, ako to bolo v jeho prvom období. Jeho bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton dokonca zdôrazňuje, že exprezident chce odísť z NATO.

Vlani to pre Pravdu povedal aj Trumpov exminister obrany Mark Esper.

Boltona mnohí kritizujú najmä za jeho tvrdý prístup k Blízkemu východu. Dá sa o tom diskutovať, ale je to expert a bol v blízkosti Trumpa. Jasne hovorí, že exprezident chce v skutočnosti rozbiť NATO. V tom je Rubio veľmi neúprimný, keď hovorí, že nemáme brať Trumpa doslovne. No bol to on, kto sa podieľal na presadení legislatívy, že americký prezident nemôže bez dvojtretinovej väčšiny v Senáte vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie.

Republikáni nepriznali, že to urobili práve preto, lebo sa obávajú Trumpa, však?

Spravili to preto, lebo sa boja, že by exprezident urobil presne to, čo povedal. Nemôžete na jednej strane predstierať, že Trump bude pre NATO v poriadku, a zároveň vopred využiť Kongres na to, aby ste mu v podstate znemožnil zničiť alianciu. Ak ste to urobili, znamená to, že veríte, že to chce, alebo že je prinajmenšom vysoká pravdepodobnosť, že by to chcel. A potom je tu aj ruská vojna proti Ukrajine. Vieme, že Trump v zákulisí ťahá za nitky a tlačí na MAGA krídlo Republikánskej strany, na tých členov Snemovne reprezentantov a Senátu, ktorí sú mu najbližší. Veľmi chce, aby prerušili pomoc Ukrajine. Spočiatku sa to Trumpovi ľudia snažili zamiešať s otázkou ochrany hranice s Mexikom a s problémom prisťahovalectva. No teraz už otvorene hovoria, že im ide o odrezanie Ukrajiny od pomoci, a dokazuje to, že od začiatku tejto kampane to bol ich plán. Pridávajú sa k tomu ich hlavní priaznivci ako Elon Musk či Tucker Carlson. Dobre vedia, že Ukrajina je zapojená do veľmi ťažkých bojov, ale zastavením pomoci sledujú, aby sa vzdala Rusku. Toto v skutočnosti chcú, a chce to aj Trump osobne. Ukrajina potrebuje pomoc zvonku. Ak sa zastaví alebo bude o polovicu menšia, je pravdepodobné, že Kyjev prehrá. Je to veľmi jednoduchá matematika a každý jej rozumie. Ak teda trumpisti robia to, čo robia, znamená to, že doprajú Putinovi víťazstvo na území, ktoré dobyl. Pre každého Európana by to mala byť katastrofa. Pretože hoci Rusko určite utrpelo veľa strát, nakoniec by to preň bolo víťazstvo, hoci nie úplné. No kontrolovalo by celý Donbas až po Krym, po čom Moskva dlhodobo túžila. Zároveň sa Rusko vyzbrojuje, ale Európa v tom nenapreduje tak rýchlo. Existuje nebezpečenstvo, že Rusi by nás mohli v niektorých vojenských oblastiach predbehnúť, napríklad v delostrelectve. Budú mať tiež veľmi veľkú armádu, ktorá má skúsenosti v boji. Môže sa stať, že už na budúci rok či v roku 2026 by sa Rusko mohlo pokúsiť zastrašiť Európu či ju dokonca ohroziť. Stalo by sa to vtedy, keby sa skončila americká podpora. Úplne by to zničilo našu stratégiu, ktorá je založená na predpoklade, že NATO je spoľahlivé a Američania Európu podporia, čo neznamená, že majú urobiť všetko. V podstate by som povedal, že to, čo sa deje, vyzerá ako sprisahanie Trumpa s cieľom bodnúť Európu a Ukrajinu do chrbta.